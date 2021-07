Ekstremno visoke temperature u BiH, slijedi toplotni udar

Toplotni val koji nas je pogodio će svoj vrhunac dostići tek u danima ispred nas, što znači da bi mogao biti oboren i jučerašnji temperaturni rekord.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 41 stupanj.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 37 stupnjeva.

Sarajevo je jučer oborilo rekord kada je riječ o temperaturi zraka. Prethodni temperaturni rekord zabilježen je prije 3 sedmice, tačnije 8. jula, potvrdio je meteorolog Nedim Sladić.

Sladić je nešto ranije objavio da je u toku dana u glavnom gradu BiH izmjereno 38,2 stepeni što je bilo za 0,2 manje od julskog rekorda.

Ipak, kada su stigli finalni rezultati za 28. juli, prikazano je 38,5 stepeni što je bilo taman onoliko koliko je dovoljno za novi rekord.

-Sarajevo danas 38,5 °C. Izgledno je da imamo novu popravku julskog rekorda od 08.07.2021., napisao je Sladić.

Meteoalarmi i danas su užarili BiH, na snazi je narandžasto upozorenje zbog esktremno visokih temperatura zraka. Sudeći prema trodnevnoj prognozi FHMZ-a, toplotni val koji nas je pogodio će svoj vrhunac dostići tek u danima ispred nas, što znači da bi mogao biti oboren i jučerašnji temperaturni rekord.

Autor: Oslobodjenje.ba