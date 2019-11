Eksplozija u Teksasu: Nebo je gorjelo

Eksplozija se dogodila u Port Nečesu u Teksasu, a prema pisanju lokalnih medija, osjetila se i u Luizijani.

U hemijskom postrojenju u Port Nečesu došlo je do eksplozije u jutarnjim satima, a za sada nema prijava o povrijeđenim osobama.

Očevici ovog nesretnog događaja snimili su ogroman bljesak, koji je obasjao okolinu te je izgledalo da nebo gori.

Prilikom eksplozije neki okolni objekti pretrpjeli su oštećenja.

Na Twitteru su se pojavili snimci ove stravične eksplozije iz Teksasa.

WILD VIDEO: TPC Plant Explosion



This video was taken within minutes after the explosion pic.twitter.com/O37kYWWpsa