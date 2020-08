Eksplozija plina u Rusiji, srušio se dio zgrade, ima mrtvih

NAJMANJE jedna osoba poginula je u eksploziji plina u ruskom gradu Jaroslavlu, a najmanje tri su osobe ozlijeđene, javlja agencija Tass.

“Prema prvim informacijama, jedna osoba je poginula, a tri su ranjene”, rekao je izvor iz hitnih službi dodajući da postoji mogućnost da je još ljudi pod ruševinama, s obzirom na to da se dio zgrade urušio.

Eksplozija se dogodila na četvrtom katu stambene zgrade od deset katova.

“Struktura zgrade se srušila na trećem, četvrtom i petom katu”, rekao je izvor Tassu. Zgrada ima 199 stanova.

Hitne službe su na mjestu događaja.

