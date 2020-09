Eksplozija automobila bombe u Siriji, sedmoro poginulih (VIDEO)

Najmanje sedmoro ljudi je poginulo, među njima i dvoje djece, u eksploziji miniranog automobila u sirijskom gradu Ras el Ajn u pokrajini Haseka na sjeveroistoku zemlje, objavila je sirijska agencija SANA.

U eksploziji automobila bombe danas je poginulo najmanje sedam civila u sjevero-istočnoj Siriji koja je pod kontrolom turskih snaga, javila je sirijska državna agencija SANA i Opservatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Kako prenosi AP, do eksplozije je došlo na ulazu u grad Ras al-Ajn, koji su, kao i cijelo to područje uz granicu s Turskom, u oktobru prošle godine turske snage i njihovi sirijski saveznici zauzeli s ciljem da potisnu kurdske borce.

Several civilian casualties as a result of a car bomb explosion that took place in Ras al-Ain city in rural Hasakah earlier. pic.twitter.com/ikDTp5t4xr