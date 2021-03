Edin Džeko: Poželio sam te BiH i jedva čekam da te moje oči opet vide

Ko nije našim ulicama hodao, sa našim ljudima pričao, sa njima se svađao, grlio i ljubio, slušao naše šale, taj kao da nije ni živio, napisao je kapiten bh. reprezentacije

Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko uputio je emotivnu čestitku povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

– Prije dvije godine, na današnji datum, napisao sam: Ko nije bio u Bosni i Hercegovini, ne zna koliko se ova naša zemlja može voljeti. Ko nije našim ulicama hodao, sa našim ljudima pričao, sa njima se svađao, grlio i ljubio, slušao naše šale, taj kao da nije ni živio. Rasuti smo po cijelom svijetu i svima onima, koji nisu bili u BiH, mi sportisti, pokušavamo prenijeti šta je to inat, šta je to tvrda glava bosanska, šta je to ponos, šta je to ljubav i zašto našu zemlju toliko volimo. Nije BiH savršena, ali je meni najljepša i sretan sam što sam odgojen da volim sve ljude na ovom svijetu i što imam(o) priliku svijetu pokazati koliko nama znači naša zemlja. Volim što sam rođen baš kao Bosanac i Hercegovac. Zato, sretan nam Dan nezavisnosti, jedne i jedine nam Bosne i Hercegovine! I danas mislim sve isto, ali uz mali dodatak: Poželio sam te Bosno i Hercegovino i jedva čekam da te moje oči opet vide i da ulicama svoga grada prošetam. Sretan Dan nezavisnosti, svima koji vole našu Bosnu i Hercegovinu – napisao je Džeko.

Autor: Avaz.ba