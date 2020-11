Džumhur stigao u Sarajevo: Hvala Đokoviću za sve što nam pomaže

Damir Džumhur, najbolji teniser Bosne i Hercegovine, danas je na Ilidži održao konferenciju za medije, na kojoj je govorio o protekloj, ali i sezoni koja dolazi, prijateljstvu s Novakom Đokovićem, te Roland Garrosu.

“Odlazi previše čudna godina za mene, ali i sve tenisere. Prvi put nakon šest godina sezonu ću završiti izvan 100 najboljih tenisera. Za sve su krivi novi način bodovanja, koji je dosta čudan, moj izostanak s Roland Garrosa i da sam dobio koronu kada sam trebao nastupiti na nekoliko Challengera, koji su me mogli vratiti u 100 najboljih. Nadam se da će naredna godina biti uspješnija za mene”, kazao je Džumhur.

Kazao je da je dijagnozu COVID-19 dobio nakon Roland Garrosa, turnira s kojeg je izbačen jer je imao lažni test na koronu.

“Taj proces tužbe protiv Francuza je u toku. Zajedno ću tužiti organizatore, sa španskim teniserom Fernandom Verdascom, koji je također izbačen. Mislili smo prvo ići na Sud u Lozabu, ali smo donijeli odluku da prvo idemo na Sud u Francusku. Uvjeren sam da zajedno možemo lakše dobiti tužbu”, nastavio je Damir.

Naš najbolji teniser je govorio i o prijateljstvu s Novakom Đokovićem.

“Nole je veliki moj prijatelj. Naša saradnja će se nastaviti i narednih mjeseci. Obećao mi je pomoći kod priprema za narednu sezonu i radujem se radu s njim. Bit će zanimljivo raditi sa najboljim teniserom svijeta i hvala mu za sve što nam pomaže”, dodao je Džumhur.

Nije mogao precizno odgovoriti kada kreće nova sezona.

“Još uvijek je to neizvjesno. Prve procjene su da bi to moglo biti u martu. U Australiju se neće moći ući do 1. januara, pa je turnir u Oucklandu već otkazana. Mislim da će 2021.godina biti normalnija od 2020. I da ću se vratiti na stare staze, tamo gdje i pripadam”, kazao je Damir Džumhur, koji se na kraju zahvalio i BH Telecomu na saradnji i izrazio nadu da će produžiti ugovor s njima.

Autor: Radiosarajevo.ba