Džindić: Za građane neće biti poskupljenja struje

Za građane neće biti poskupljenja struje – ni do januara, ni iza januara, kazao je za O kanal federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić.

A kada je u pitanju plin i ostali energenti Džindić ističe da će se do nove godine uraditi sve analize, napraviti projekcije za januar, februar i mart i onda se opredijeliti koliko će to biti povećanje.

– Što se tiče plina, to smo rekli da ćemo do nove godine držati nivo ovih cijena iako imamo značajno povećanje u čitavoj Evropi. Jedan od četiri razloga, inače povećanje cijene električne energije je i povećanje cijene plina na svjetskom nivou. Do nove godine ćemo uraditi sve analize, napraviti projekcije za januar, februar i mart i onda ćemo se opredijeliti koliko će to biti povećanje. Ali ćemo opet gledati da to bude skromno i razumno, poručio je Džindić.

Autor: Vijesti.ba