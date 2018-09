Džeko na Bilinom Polju srušio Austriju i donio važnu pobjedu BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je drugi susret u UEFA Ligi nacija, prvi na svom terenu, a rival je bila Austrija. Utakmica je završena pobjedom Bosne i Hercegovine minimalnim rezultatom 1:0.

Stadion Bilino polje u Zenici ugostio je prvu domaću utakmicu Bosne i Hercegovine u novom UEFA takmičenju, Ligi nacija, a rival je bila ambiciozna selekcija Austrije koja želi popraviti stvari nakon neuspjeha u prethodnom ciklusu kvalifikacija.

U takvoj konstalaciji snaga Austrija je krenula bolje u meč. Reprezentativci BiH su pokušali držati loptu nešto više u svojim nogama, ali su gosti imali nekoliko pokušaja.

Istini za volju, to su bili mahom dalekometni pokušaji koji nisu ugrožavali gol Ibrahima Šehića, izuzev udarca Marka Arnautovića kojeg je golman Erzurumspora odbio u korner.

Nakon početne inicijative Zmajevi Roberta Prosinečkog su se znatno uozbiljili i prikazali mnogo konkretniju igru od Austrijanaca.

Uvod u to bila je odlična prilika za Tonija Šunjića nakon kornera. Miralem Pjanić je divno centrirao, Šunjić ostao sam ispred praznog gola, ali je lopta prošla neposredno ispred fudbalera moskovskog Dinama.

Najbolju priliku Zmajevi su imali u 40. minuti. Haris Duljević je prošao po lijevoj strani, poslao idealan pas za Edina Džeku, ali se napadač Rome nije snašao i propustio je veliku priliku. Bez golova otišlo se na odmor.

Nastavak susreta, tačnije njegovo otvaranje, nije ponudilo atraktivan fudbal. Duljević je mogao postićii gol i u 55. minuti. Nakon rikošeta u kaznenom prostoru Austrije, pokušao je fino pogoditi prazan dio mreže gostiju, ali je jedan od odbrambenih igrača u posljednjem trenutku izblokirao udarac.

Dvadesetak minuta prije kraja gosti su mislili da su došli do vodstva, ali je dosuđen ofsajd i poništen je pogodak Austrijanaca.

Ključni detalj susreta dogodio se u 78. minuti. Sarić je poslao loptu u prostor Džeki, a kapiten je fenomenalno pogodio lijevom nogom nebranjeni dio mreže Austrijanaca.

Kapiten reprezentacije BiH, Edin Džeko, danas je proslavio veliki jubilej. Nastupio je 96. put za selekciju Zmajeva i tako je postao igrač sa najviše nastupa u omiljenom dresu. Ne treba ni napominjati da je i najbolji strijelac u historiji reprezentacije BiH.

Do kraja više nije bilo uzbuđenja, Austrijanci su pokušali do poravnanja, ali za to nisu imali snage. Ostalo je 1:0, tako da selekcija Bosne i Hercegovine bilježi maksimalan učinak nakon prva dva kola Lige nacija. Ostale selekcije su bez bodova, te su odigrale jednu utakmicu manje.

