Džeko: Mogu ostati u Romi ili otići u kišoviti Liverpul

Ijan Dark (Ian Darke), komentator BTSporta, otkrio je za ESPN zašto je Edin Džeko prošle sezone odbio ponudu Evertona.

– Ispričat ću vam jednu priču kada smo pratili Rominu utakmicu u Ligi prvaka. Oven Hargrivs (Owen Hargreaves), koji je bio moj sukomentator, otišao je nakon utakmice razgovarati sa Džekom koji je igrao za Romu i rekao mu: ‘Znaš Edine, Everton je zainteresovan za tebe’. A on je rekao: ‘Šta misliš da ću odlučiti? Mogu ostati u Romi ili otići u kišoviti Liverpul i igrati za Everton? Molim te, nemoj me više to nikad pitati’ – prisjetio se Dark, te dodao da je klima bitan segment…

Naš as iz Roma je u međuvremenu produžio ugovor s Rimljanima i postao kapiten.

Autor: Avaz.ba