Džeko golom u sudijskoj nadoknadi donio veliku pobjedu Romi

U 4. kolu italijanske Serije A, Roma je na stadionu Renato Dall’Ara pobijedila Bolognu rezultatom 1:2.

Prvi dio okončan je bez golova, a Vučica je povela u 49. minuti fenomenalnim golom iz slobodnjaka Aleksandra Kolarova. Ipak, samo pet minuta kasnije dosuđen je sumnjiv jedanaesterac za domaće koji je u gol pretvorio Nicola Sansone za 1:1.



I kada se činilo da će tako ostati, u trećoj minuti sudijske nadoknade Edin Džeko je na ubačaj Pellegrinija donio veliku pobjedu Rimljanima.



Napoli je kao gost savladao Lecce rezultatom 1:4, a strijelci za Napolitance bili su Llorente u 28 i 82. minuti., Insigne iz penala u 40. i Ruiz u 52. minuti, dok je poraz domaćih ublažio Mancosu pogotkom iz jedanaesterca u 61. minuti.



U istom terminu igrali su i Sampdoria i Torino, a domaći su slavili sa 1:0 pogotkom Gabbiadinija u 56. minuti.

