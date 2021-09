Džaferović za FTV: Ponašanje ambasadora Srbije je uvreda za državu i bit će posljedica

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je Šefik Džaferović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Za početak, kaže da je poduzeo sve što je bilo u njegovoj moći da sazna o čemu se radi kada je u pitanju hapšenje Edina Vranja, a potom i da urade ono što država u ovom trenutku može da uradi.

“Država je, kada su u pitanju diplomatski napori, uradila sve što je mogla. Jutros je ambasador Srbije pozivan na razgovor od strane predsjedavajućeg Predsjedništva BiH. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je pozvalo ambasador BiH u Beogradu na konsultacije u Sarajevo. Komšić i ja smo iznijeli svoje jasne stavove kada je ova stvar u pitanju. Srbijanski ambasador se nije odazvao na poziv i to je poseban problem koji govori o odnosu Srbije i njenih diplomatskih predstavnika prema kolektivnom šefu države kojeg sada predstavlja Komšić kao predsjedavajući Predsjedništva BiH. To će sasvim sigurno imati posljedice na odnose BiH i Srbije zato što je to nepoštovanje šefa države od strane ambasadora koji je akreditiran ovdje u BiH.”

O pozivu ambasadorice BiH u Beogradu na konsultacije u Sarajevo pojašnjava da je to diplomatska mjera koja se poduzima kada je u pitanju diplomatska aktivnost svake države.

“Ona prije svega znači protest od strane države koja poziva svog ambasadora na konsultacije. Ministarstvo vanjskih poslova je pozvalo ambasadoricu na konsultacije i vidjećemo kako će se stvari dalje odvijati. Postoji mogućnost i da vratimo ambasadoricu u Sarajevo. Ja mislim da Srbija u ovom slučaju flagrantno krši međunarodno pravo, da zloupotrebljava princip univerzalne jurisdikcije kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, da Srbija ne treba da procesuira na svom sudu državljane drugih država za navodne zločine koji su navodno počinjeni u drugim državama, a pogotovo u situaciji kada se zna da je Srbija bila agresor na BiH. Tako da mislim da je to nešto apsolutno neprihvatljivo. Nije ovo prvi slučaj. Imamo još dva slučaja koja su u toku pred pravosuđem Srbije. Jednostavno, mislim da se radi o politički motiviranim procesima kojima je za cilj da se izjednači agresor i žrtva, da se što više branilaca BiH optuži i osudi za ratne zločine. Ja sam uvjeren da će i ukupna međunarodna javnost shvatiti da je to zloupotreba od strane institucija Srbije. Oni ako hoće da imaju univerzalnu nadležnost za procesuiranje ratnih zločina, imaju oni državljana BiH, ali i državljana Srbije koje Srbija štiti.”

Džaferović navodi da Srbija nema iskren odnos prema suđenju za ratne zločine.

“Treba da odgovara svako ko je počinio zločin i postoje procesudre za to. Neprihvatljivo je za BiH da branioci BiH, državljani BiH za navodne ratne zločine u Bosni i Hercegovini odgovaraju pred srbijanskim pravosuđem. Prema sporazumu koji postoji između BiH i Srbije i ono što sam ja mogao da vidim jeste da je postojala obaveza da Srbija o tome obavijesti BiH.”

Smatra da je ovo što je urađeno od strane srbijanskog ambasadora jedna teška uvreda.

“Sasvim sigurno je da naši odnosi nisu sjajni. Srbija izbjegava da rješava otvorena pitanja sa BiH. Ja sam predsjedniku Srbije, Vučiću, i ovdje u Sarajevu prilikom uručivanja donacije vakcina, a i na sastanku na brdu kod Kranja, otvoreno i jasno kazao da mi treba da međusobno sarađujemo, d apoštujemo jedni druge, da smo ravnopravni partneri, da rješavamo otvorena pitanja. Očigledno je da Srbija izbjegava da to čini nego vodi jednu drugu politiku prema BiH. Nisam naišao na neku vrstu razumijevanja kada je u pitanju zahtjev BiH. Mi već nemamo onakve odnose sa Srbijom kakve bi trebalo da imamo. Ovo ih čini još dodatno pogoršanim.”

Zapadni Balkan nema lidera niti će ga ikada više imati

Džaferović kaže da je BiH jako interesantna za kompletnu zapadnu Evropu, za Ameriku, za cijeli svijet.

“Mislim da je gospođa Merkel jedna racionalna političarka koja svojom politikom stabilizira odnose i u regionu zapadnog Balkana. Ona želi stabilan zapadni Balkan jer se na taj način postiže i stabilna kompletna Evropa. Ona u Beograd, a nakon toga i Tiranu ide jer su to mjesta na kojima može da utiče da se region stabilizira. Njemačka podržava BiH, njenu cjelovitost, suverenitet, efikasne i funkcionalne institucije BiH. Ne bih rekla da je odlaskom u Beograd dala poruku da je Aleksandar Vučić lider zapadnog Balkana. Zapadni Balkan nema lidera niti će ga ikada više imati.”

Smatra da Aleksandar Vučić ima utjecaj na Milorada Dodika, te da je u tom kontekstu, njemačka kancelarka na pravoj adresi.

“Dodik nezavnisnu Republiku Srpsku može samo da sanja. Bosna i Hercegovina će zauvijek biti cjelovita i nikada se nijedno parče BiH neće odvojiti. I Dodik ako kaže da se bori za to, on se ustvari bori za ukidanje Republike Srpske, jer ako bude insistirao na tome ugrozit će Dejtonski mirovni sporazum, a ako ugrozi Dejton onda će nestati ono što je nastalo u Dejtonu, a to su entiteti. BiH je postojala i prije Dejtonskog mirovnog sporazuma.”

Smatra da, kada je u pitanju motivacija Milorada Dodika za ovakvu vrstu aktivnosti, postoji plan koji je vezan za Memorandum SANU 2.

“Dakle da se postigne što je moguće veći stepen nezavisnosti, autonomnosti bh. eniteta Republika Srpska, pa do otcjepljenja i ujedinjenja Srbiji. Mislim da to jeste njegov cilj, ali postoji jedan drugi cilj, a to je da tom retorikom, pošto je svjestan i sam da to nikada neće ostvariti, ujagmi neki politički poen, da se zadrži na vlasti, da i dalje bude faktor.”

Visoki predstavnik treba da pomogne da se deblokiraju institucije BiH

Džaferović ističe da će se poduzeti sve mjere koje su potrebe da se nilko u džravi ne osjeća diskriminisano ili ugroženo.

“Mislim da niko nikome ništa ne treba da nameće. Da tamo gdje zajedno živimo trebamo tražiti načine kako da zajedno živimo, a ne da npr. nesrpska djeca ili djeca kojima pravoslavlje nije religija u školama jednostavno obilježavaju sve to što je sadržaj tih pravoslavnih praznika.”

Na pitanje kada će se odblokirati vlast u BiH, odgovara: “BiH ima visokog predstavnika i nema ga slučajno. Visoki predstavnik treba da pomogne BiH da se deblokiraju institucije i da počnu normalno da funkcionišu. Ovo što rade politički predstavnici RS-a, dolaze na sastanke svih institucija i glasaju protiv svih mogućih odluka je tipičan vid blokade. Visoki predstavnik ima mehanizme da pomogne, ima bonske ovlasti. Na Bledu sam tražio da visoki predstavnik uradi ono što je njegov dio posla. Ukoliko on ništa ne uradi, onda se dovodi u pitanje Dejtonski mirovni sporazum i o tome bi svi trebali dobro da povedu računa.”

Pojašnjava da BiH ima obavezu, kada je u pitanju izborni zakon, da implementira odluke Evropskog suda za ljudska prava, a to je da se osiguraju sva prava građanima BiH koji ne pripadaju nijednom od tri konstitutivna naroda.

“Ovo što HDZ zahtijeva je nešto što se tiče promjene samog Dejtonskog mirovnog sporazuma i očekujem da i visoki predstavnik i svi koji budu učestvovali u tome poštuju odluke Evropskog suda za ljudska prava. Sumnjam da će Christian Schmidt nametnuti izborni zakon.”

SDA je zaslužna za sve ono što je pozitivno u BiH

Džaferović kaže da je SDA zaslužna za sve ono što je pozitivno u BiH.

“Prije svega za očuvanje BiH, njene cjelovitosti, integriteta, za sve reforme koje su napravljene. Sve je to uradila SDA. Naravno, SDA kao politička stranka koja je na vlasti snosni i odgovornost za ono što jeste problem, ali nije do SDA. Da je po SDA-u i da se procesi odvijaju onako kako SDA želi, vjerovatno ne bi imali nijedan problem unutar BiH.”

Ističe da je BiH talac velikodržavnih politika koje još uvijek nisu shvatile da su poražene.

“Mislim na velikosrpsku i nažalost velikohrvatsku politiku prema BiH.”

Autor: Federalna.ba