Džaferović: Vitalni interes je cjelovita BiH

“Podržavam ljude iz Srebrenice koji su odlučili da bojkotuju izbore”, rekao je Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH, u Dnevnku D.

Ističe da se bojkotom dobija na borbi za pravdu, za legitimitet.

“Drago mi je da su se danas ujedinile sve probosanske stranke i podržale Inicijativu “Moja adresa: Srebrenica”. Kada imate brojke na osnovu kojih možete pobijediti i neko vam od tih brojeva oduzima i onemogućava vam pobjedu onda je sasvim normalno da imate takav revolt. Podnijelu su apelaciju Ustavnom sudu BiH, očekujemo da se privremena mjera što prije razmatra kako bi se ta nepravda ispravila. Kažu da je i proteklih dana glasački materijal stizao po Australiji. To je potpuno neprihvatljivo. U situaciji kada pošte ne rade, kada je transport usporen i blokiran u uslovima pandemije, držati se roka od 10 dana i samo priznavati one koverte koje stignu 10 dana nakon izbora, a ne uzeti i ostale koverte, a zakon omogućava da se i one uzmu u obzir, nešto je što je apsolutno neprihvatljivo. Mi ćemo nastaviti borbu za svoja prava u Srebrenici. U Srebrenici je izvršen genocid i nikada od toga nećemo odustati”.

Kaže da se čini sve kada je u pitanju održiv povratak ljudi u cijeloj BiH, kada su Bošnjaci u pitanju posebno u entitetu RS.

“Osnovna stvar je ekonomija, da ljudi mogu da žive od svog rada. Drugi razlog je diskriminacija u pogledu zapošljavanja u javnim službama i diskriminacija kada je u pitanju upotreba maternjeg jezika, bosanskog jezika. Protiv te diskriminacije se borimo, a kada je u pitanju ekonomija, činimo onoliko koliko možemo. Uvijek može više i bolje i mi ćemo to nastaviti. Cjelovita BiH je vitalni interes bošnjačkog naroda i svih bh. patriota. RS je vitalni interes bošnjačkog naroda i svih bh. patriota, i Milorad Dodik to treba da zna. Ovo mu je poruka i neka ne izaziva konflikte te vrste. Bolje mu je da ide putem izgradnje BiH koja se sastoji od dva entiteta, Brčko distrikta BiH, ali multietničkih entiteta, u kojima su svi narodi ravnopravni. U protivnom će dovesti do toga da RS kao entitet bude upitna”.

Bošnjak je trebao biti gradonačelnik Mostara

Za Mostar kaže da to mora biti jedinstven grad u kojem svi narodi i građani moraju biti ravnopravni.

“U naredne četiri godine Mostar vidim kao grad u kojem će se raditi prije svega na ovome i na rješavanju vitalnih problema koji su se nagomilali – počev od komunalnih pitanja pa do pitanja ekomonije i svega ono što je vezano za Mostar. To je jedno perspektivno, prosperitetno područje i ukoliko se njime bude vladalo onako kako treba, mislim da on u budućnosti može da bude ono što zaista jeste u BiH. Kada su u pitanju izbori u Mostaru, dobro je da su oni održani i da je napravljen sporazum SDA i HDZ-a, koji je kasnije podržala Parlamentarna skupština BiH, kojim je omogućeno održavanje izbora u Mostaru. Dobro je da su izbori pokazali da je Mostar zaista multietnički grad. Probosanski politički blok ima 18 vijećnika – dakle, većinu u Vijeću. I nije dobro što, uz sve poštovanje izabranom gradonačelniku – 2004. su se predsjednici SDA i HDZ-a sporazumjeli da tada bude izabran kandidat iz HDZ-a, a 2008. Bošnjak. HDZ je to izigrao. Mislim da je sada bilo potpuno uredu da Bošnjak bude izabran za gradonačelnika. I HDZ je trebao to da podrži. Mostar je jedna izrazito multietnička sredina i uredu je da u jednoj takvoj sredini nakon 17 godina gradonačelnika iz reda HDZ-a bude kandidat iz reda bošnjačkog naroda. Žao mi je što je probosanski politički blok između sebe, a naročito Bh. blok, posvađao se i to onemogućio. Uzdržani glasovi su glasovi za kandidata HDZ-a. To je izdaja volje građana Mostara”.

Kaže da su priče da su se SDA i HDZ dogovorili obični spin i izmišljotina.

“Stranke probosanskog političkog bloka moraju jedinstvenije nastupati kada su u pitanju neke elementarne stvari. Mislim da rade protiv BiH”.

Sredinom godine imamo realnu šansu da dobijemo kandidatski status

Kada je riječ o zastoju BiH na evropskom putu, kažu da su odgovorni oni koji blokiraju rad institucija, ne postuju odluke Haškog tribunala i veličaju ratne zločince.

“SDA je učinila sve što je mogla kako bi BiH išla svojim evropskim i NATO putem. Urađeno je nešto na tom putu, sada trebamo odgovarati na Mišljenje EU. Moramo se zajedno boriti protiv onih koji su protiv vrijednosti BiH. Moramo realizirati svih 14 prioriteta. Jasno nam je kazano – ukoliko nastavimo sa napretkom koji smo započeli, da sredinom ove godine imamo realnu šansu da dobijemo kandidatski status”.

O činjenici da Predsjedništvo BiH već neko vrijeme nije održano nijednu redovnu sjednicu navodi da ih je dosada održano 18, a 108 vanrednih sjednica.

“Danas sam dobio obavijest da Dodik razmatra da se 25. februara zakaže redovna sjednica Predsjedništva BiH”.

Vijeće ministara BiH je odgovorno što FBiH nema vakcine

Ističe da, kada je riječ o činjenici da FBiH nema nijednog vakcinisanog građanina, Vijeće ministara BiH nije uradilo svoj dio posla.

“Odgovorni su i za migrantsku krizu. Imali smo dobre početke rezultate u pandemiji, ali nismo završili. Pokušavao sam diplomatskim putem nabaviti vakcine, ali situacija je takva kakva jeste, cijeli svijet se bori za njih. Dodik mi je rekao kako je Aleksandar Vučić spreman da donira i FBiH nekoliko hiljada vakcina i rekao sam mu da je on predsjedavajući i ima pravo da za BiH pribavlja pomoć u borbi protiv pandemije. Postoji Vijeće ministara BiH, ta pomoć mora biti odobrena. Dakle, nisam govorio o pomoći entitetu nego državi”.

Sporazum o readmisiji sa Pakistanom je ili u Vijeću ministara BiH ili Parlamentarnoj skupštini BiH.

“Čim dođe u Predsjedništvo odmah će biti ratificirano. Važno je dovesti taj sporazum do kraja, ali i postići nove sa drugim državama. Ključna stvar u borbi protiv migrantske krize je zaštita naše istočne granice. Ide proljeće, doći će do novog migrantskog vala. Migranti se moraju rasporediti na teritoriji cijele zemlje, ne mogu dva kantona nositi teret”.

Ističe i da očekuje snažniji angažman međunarodne zajednice i američke administracije.

Kaže i da je BiH potreban visoki predstavnik koji će biti aktivniji.

“Drago mi je da je Valentin Inzko preduzeo neke akcije koje daju rezultat. BiH ne treba puno”.

Autor: Federalna.ba