Džaferović stao uz Komšića: Isključuje se mogućnost da glasamo različito o mandataru

Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH komentirao je danas za „Dnevni avaz“ izjavu Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH.

Komšić je danas, podsjećamo, potvrdio da će sjednica Predsjedništva na kojoj bi trebalo da bude imenovan kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministra biti zakazana čim budu ispoštovane sve proceduralne pretpostavke.



Istakao je da neće glasati za kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara ukoliko nema odluke o upućivanju Godišnjeg nacionalnog programa za Akcioni plan za članstvo NATO-u.



Na pitanje, hoće li on glasati za imenovanje mandatara, s obzirom na izjavu Željka Komšića, Džaferović nam je odgovorio:



Nastavit ću da radim što sam i dosad radio, a to je da se postigne zadovoljavajuće rješenje i za ANP, i da se imenuje predsjedavajući Vijeća ministara. Moguće je naći to rješenje, ukoliko su akteri zaista opredijeljeni za to, i to bi bio najbolji interes Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se slučajno dogodilo drugačije, i ukoliko ne bude konsenzusa unutar Predsjedništva Bosne i Hercegovine, isključuje se mogućnost da gospodin Komšić i ja različito glasamo po ovom pitanju – rekao je Džaferović.



O potpisanom Sporazumu lidera, Džaferović je rekao da: „ovaj sporazum predstavlja dobar okvir za deblokadu svih procesa u BiH.



Ovo je dobar okvir za deblokadu procesa formiranja vlasti, dobar okvir za delokadu evropskog i NATO puta BiH, i dobar okvir za deblokadu reformskog procesa. Institucije Bosne i Hercegovine trebaju raditi na implementaciji ovog sporazuma. Za mene je najvažnije što su u njemu svi učesnici jasno potvrdili princip vladavine prava, kao temeljni princip po kojem funkcioniše svaka država pa i Bosna i Hercegovina. Tamo je jasno kazano da će se raditi u skladu sa Ustavom, zakonom i odlukama institucija BiH. Ne možemo ići nazad, BiH može ići samo naprijed – rekao je Džaferović.

Autor: Avaz.ba