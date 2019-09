Džaferović: Šta je tačno Hahn ponudio članovima Predsjedništva BiH

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je uoči sjednice Glavnog odbora SDA govorio za medije te objasnio detalje razgovora između evropskog komesara Johannesa Hahna i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića.

“Ja prije svega želim da se zahvalim administraciji EU i komesaru gospodinu Hahnu na volji i želji da se BiH pomogne da izađemo iz ove situacije. Na tom tragu, postojala je volja i još postoji kod gospodina Hahna da posreduje u odnosima BiH kako bismo razriješili krizu. Obavljen je telefonski razgovor sa predsjedavajućim Komšićem i razgovarano je o mogućnosti održavanja sastanka u Briselu”, kazao je Džaferović, prenosi N1.

Dodao je da je o svemu razgovarao sa Željko Komšićem, te da su istog mišljenja i stava.

“Gospodin Komšić je mene upoznao o tome i nas dvojica smo istog mišljenja i stava da problem nije uopće u nama, ali je potrebno da se ispoštuje odluka Predsjedništva i dostavi ANP kako bi se formirala vlast. Također smo mišljenja i to je gospodin Komšić napisao Hahnu da je problem u gospodinu Dodiku koji otvoreno kaže da neće da poštuje zakon o odbrani, odluku Predsjedništva. Rekao mu je da treba da razgovara sa Dodikom prvo, te da s njim vidi postoji li mogućnost približavanja stavova i da onda odemo u Brisel. To je ono što se dešavalo i o čemu smo razgovarali”, poručio je Džaferović uoči sjednice GO SDA.

Autor: N1