Džaferović: SNSD ne može dobiti potpredsjednika Federacije

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović za N1 je govorio o odnosima Bosne i Hercegovine sa susjedima, Predsjedništvu BiH, te navodima da bi SNSD-ov predstavnik mogao biti potpredsjednik Federacije BiH.

Govoreći o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i pretpostavkama da će SNSD-ov čovjek biti jedan od potpredsjednika entiteta Federacija BiH, ili ministar u Vladi tog entiteta, Džaferović je kazao “gospodinu Dodiku i SNSD-u je jasno kazano da to nije opcija”:

“Njegova stranka ne može učestvovati u Vladi Federacije zato što SDA ne učestvuje u vladi Republike Srpske. Mjesto potpredsjednika Federacije je ozbiljna stvar, on ima ingerencije da su istovremeno sa predsjednikom šefovi izvršne vlasti i to nije upoređujuće sa funkcijom potpredsjednika entiteta Republika Srpska. Predlažem da, ukoliko Milorad Dodik želi, damo ingerencije potpredsjednicima Republike Srpske one koje imaju potpredsjednici Federacije. Do tada mislim da je apsolutno neprihvatljivo.”

Govorio je o situaciji u Predsjedništvu BiH:

“Dvojica su potpuno opredjeljeni da štite interese BiH, da brane BiH, jedan očigledno nije potpuno opredijeljen nego ima i druge agende. Bilo bi potpuno drugačije da je gospodin Čović umjesto Komšića. Ja bih u toj situaciji bio stalno preglasavan.”

Džaferović je komentarisao i odnos Bosne i Hercegovine sa susjedima Hrvatskom i Srbijom, kao i odnosu šefova tih država prema BiH:

“Očekujem da poboljšamo bilateralne odnose između BiH i Hrvatske, sad su na nivou koji nije zadovoljavajući. Gospodin Milanović mora da poštuje izbor građana BiH, Ustav BiH, Bosnu i Hercegovinu, isto kao što BiH poštuje Hrvatsku. Treba da rješavamo otvorena pitanja, puno ih je. Što se BiH tiče ovo je ponuda, želimo dobre odnose, da rješavamo otvorena pitanja na principu međusobnog uvažavanja, poštivanja, reciprociteta. Ovo je naša ponuda, mi ćemo čuvati svoje dostojanstvo i štiti interese BiH.”

O odnosu BiH i Srbije, Džaferović je govorio kroz primjer u kom srpski mediji prenose da se on sastajao sa iranskim generalom Rouhaniem. Istaknuo je da je u pitanju laž koja ima za cilj – pokvariti odnose Bosne i Hercegovine sa zapadom.

Autor: N1