Džaferović poručio predstavnicima RS-a: Dobro pazite šta radite

Nakon što je Milorad Dodik, nakon današnje sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održao press konferenciju na kojoj je iznio svoje viđenje sjednice, novinarima se obratio i drugi član ove institucije Šefik Džaferović.



Džaferović je, govoreći o 9. Sjednici Predsjedništva, kazao da danas nije bilo učinkovitog rada, da je od 14 tačaka dnevnog reda jednoglasno usvojena samo jedna odluka: da se odbije molba za pomilovanje dva lica.

“Ostale tačke idu u drugi krug glasanja, idu na sljedeću sjednicu, a to je nekoliko sporazuma, odluka o agremanima”, kazao je on i dodao da je Dodik najavio ulaganje vitalnog nacionalnog interesa po pitanju posjete predsjednika CG Mile Đukanovića.

Mišljenja je da je na djelu opstrukcija institucija BiH: “Kako drugačije nazvati glasanje protiv sporazuma koji su prošli sve procedure. Ovo je opstrukciji Dejtonakog sporazuma i pozivam one koji to rade da to prestanu.”

Džaferović je istaknuo da to čine na štetu entiteta iz kojeg dolaze: “BiH je postojala i prije Daytona, postojat će i poslije. Ne može se iz Dejtonskog sporazuma uzimati samo ono što vam odgovara.”

Potom je pozvao predstavnike iz RS, na čelu sa Dodikom, da “dobro paze šta rade”: “Dejton nije jelovnik da uzmete ono što vam odgovara”, naglasio je on, kazavši da se mora prihvatiti sve ili ništa.

U slučaju da se ne prihvata to “ništa”, kazao je da štetu ne bi trpjela BiH…

“Prijetnje otcjepljenjem, tražiti odlazak stranih sudija je put u nestanak u BiH. Ali, mi to nikada nećemo prihvatiti, BiH nikada neće nestati”, kazao je Džaferović i dodao: “Kome smetaju stranci, ljudi koje imenuje predsjednik Evropskog suda? Oni ne navijaju ni za koga ovdje, oni navijaju za poštivanje Ustava, Dejtona, oni su dejtonska ravnoteža. Ni jedno rješenje neće proći kao rezultat pritiska i ucjena. Ne može proći ničiji diktat, pa ni Dodikov.”

On je političare iz RS-a pozvao na razum, da pristupe normalnom funkcioniranju, da prestanu s ucjenama i blokadama i da ne “srljaju”.

Kazao je da ni on niti iko iz njegovog kabineta nije razgovarao sa Dodikom o imenovanju sudije Ustavnog suda. Sva tri člana Predjedništva su, kako kaže, još u oktobru obaviješteni iz Ustavnog suda o imenovanju sudije koji treba zamijeniti onoga kojem u aprilu ističe mandat. Objasnio je da u tom procesu Predsjedništvo učestvuje samo na nivou konsultacija, a da stranog sudiju imenuje predjednik Evropakog suda za ljudska prava. Kaže da se konsultacije, koje su neobavezujuće, ne odnose na to treba li ili ne imenovati sudiju, već samo na o imenu kandidata. Ono što Predsjedništvo zaključi, podcrtao je, nije obavezujuće.

Dodao je da Ustavni sud utemeljenje za rad ima u Ustavu BiH, tako da nije moguć nikakav zakon kojim bi se uredilo funkcioniranje suda. Rekao je da nije vidio prijedlog, ali da je to apsolutno neprihvatljivo. Dodao je da se postojanje stranih sudija ne može mijenjati, a da se ne raspakuje cijeli Ustav.

Pozvao je PIC da vrlo ozbiljno shvate situaciju, da ne dopuste da eskalira, jer je ovo ugrožavanje mira, stabilnosti…

Upitan o zaključcima NSRS vezano za entitetsku liniju, Džaferović je kazao da tu nema ništa sporno, da je ta linija poznata, ali da se ona ne smije obilježavati, da ne smije biti fizičkih oznaka na terenu, da smije postojati samo na kartama. Nama ne trebaju nikakve linije unutar BiH, rekao je Džaferović.

Autor: Radiosarajevo.ba