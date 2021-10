DŽAFEROVIĆ O HARMONICI U PREDSJEDNIŠTVU BIH: “Ovo je najobičniji primitivizam, ako Dodik nastavi ovako…”

Džaferović kaže da da ima povjerenja u Ustav i zakone Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je nakon današnje sjednice Predsjedništva BiH da su započeli raspravu o ugovoru između Islamske zajednice u BiH i države BiH.

-Ovako stvari ne idu. Predsjedništvo, Parlament moraju funkcionirati. Svi imamo kontakte s predstavnicima međunarodne zajednice, ništa nema osim poziva da institucije moraju funkcionirati. Morat će doći snažnija reakcija ako Dodik nastavi ovako. Međunarodna zajednica je dužna da pomogne da institucije počnu raditi – rekao je Džaferović.

Dodao je da očekuje da provasuđe radi svoj posao i utvrdi da li ima elemenata krivičnog djela.

-U nekom redu poteza kako riješiti situaciju, prve na potezu su institucije ove zemlje, pravosuđe. Uporedo i međunarodna zajednica. Ovo s harmonikašem je pokušaj da se ponizi predsjedništvo BiH. Završio je na samoponižavanju onih koji su to uradili. Javnost će ovo protumačiti kao samoponižavanje. To je neprimjereno za ovu instituciju. Posebno ćemo se baviti pitanjem kako je taj instrument ušao u ovu instituciju. Oni koji su spremni da se spuste na takav nivo govore o sebi, ne govore o državi, ni o narodu. To je najobičniji primitivazam – naveo je Džaferović.

Istakao je da ima povjerenja u Ustav i zakone Bosne i Hercegovine, piše Hayat.ba.

-Institucije su dužne da štite BiH. Ništa ne smijem da uradim što je izvan zakon. Ništa ne smijem da propustim da uradim, a što bih trebao. Tako trebaju i da rade institucije – naveo je Džaferović.

Autor: Slobodna-bosna.ba