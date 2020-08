Džaferović: Nedopustivo da vlasti RS-a prevoze migrante iz tog entiteta u druge dijelove BiH

Nakon najnovije eskalacije migrantske krize u Bosni i Hercegovini predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kazao je za Fenu da migrantskom krizom mora upravljati državni nivo vlasti, a posebnu odgovornost na tom planu ima Vijeće ministara BiH.

Napomenuo je da Bosna i Hercegovina konačno efikasno mora zaštiti svoju istočnu granicu da bi se spriječio priliv ilegalnih migranata u zemlju.

Kako je Džaferović istaknuo, teret migrantske krize moraju svi jednako podnijeti u BiH te je stoga nedopustivim nazvao situaciju da teret migrantske krize podnose samo Unsko-sanski kanton, Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton.

– Nedopustivo je da vlasti bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, bez odluke državnih organa vrše prihvat i prijevoz migranata s područja tog entiteta u druge dijelove BiH. Pozivam ih da s tim odmah prestanu jer to može dovesti do raznih komplikacija. To nije dobro ni za koga u BiH – dodao je Džaferović.

Kazao je i da sve policijske agencije u BiH i institucije za provođenje zakona moraju djelovati koordinirano kako bi se što uspješnije borili protiv svih oblika kriminala vezanih za ilegalne migracije, a posebno trgovine ljudima.

– Moraju djelovati koordinirano kako bi se na cijelom području BiH zaštitila lična i imovinska sigurnost građana te osigurao javni red i mir – podvukao je Džaferović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH ocijenio je također da institucije BiH moraju intenzivnije nastaviti vraćati migrante u zemlje njihovog porijekla u skladu s međunarodnim pravom i obavezama koje je BiH preuzela.

Smatra da posebnu odgovornost kada su ilegalne migracije u pitanju u BiH ima Evropska unija jer, kako dodaje Džaferović, ilegalni migranti ne žele ostati u BiH nego je njihova namjera da idu u zemlje Evropske unije.

– Zbog toga Evropska unija mora pružiti izdašniju pomoć našoj zemlji kako bi se Bosna i Hercegovina uspješnije borila protiv ilegalnih migracija – pojasnio je Džaferović.

On je kazao i da podržava aktivnosti koje na planu borbe protiv ilegalnih migracija vrši ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović na kraju je izrazio očekivanje da Vijeće ministara konačno Predsjedništvu BiH dostavi sveobuhvatan i detaljan Plan aktivnosti za rješavanje migrantske krize, a to je od njih zatraženo, podsjeća Džaferović, još u prvoj polovini prošle godine.

