Džaferović: Moguće je usvojiti budžet ako bude dobre volje

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas u Sarajevu da je moguće u narednih sedam dana uraditi preostali posao u vezi s usvajanjem državnog budžeta, odnosno imenovati zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta budžeta i onda to ponovo staviti na sjednice domova Parlamentarne skuštine BiH (PSBiH).

– To je moguće ako ima imalo dobre volje i svi oni koji su zaintereresirani i iskreno se zalažu da se ove godine održe izbori, oni će to raditi promtno – istakao je Džaferović.

Ocijenio je da se potpuno bespotrebno ušlo u amandmansku fazu, kao i u vezi s neprihvatanjem procedure koja je u Predsjedništvu BiH jednoglasno predložena.

– Mi smo predložili jednoglasno hitnu proceduru, dakle bez amandmana i uradili smo posao u Predsjedništvu BiH za 48 sati od momenta kada je stigao nacrt budžeta. Radili smo to znajući da je to povezano sa stavkom koja se tiče izbornog procesa i željeli smo da to bude usvojeno. Žao mi je što je PSBiH prvo u Predstavničkom domu odlučila da to ide u neku skrećenu proceduru, a a kasniju i u Domu naroda i što su usvojeni amandmani i koji nas dovode u situaciju da još nemamo budžeta jer su usvojeni različiti tekstovi na dva doma – dodao je Džaferović.

Izrazio je žaljenje što je otkazan sastanak ad hoc radne političke grupe koja je formirana s ciljem pokretanja reformskih procesa u BiH i realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

– Ja želim da radi ta ad hoc grupa, u toj grupi su najodgovorniji ljudi institucija BiH iz svih naroda i svih dijelova BiH tako da ona može da bude dobar format za pregled onog što radi BiH na svom evropskom putu, kako ispunjava 14 prioriteta. Mislim da je ta ad hoc grupa referentno mjesto koja bi mogla s vremana na vrijeme da analizira kako stoje stvari s realizacijom 14 preporuka iz Mišljenja Evropske komisije i da incira daljnje procese u realizaciji tih preporuka – naveo je Džaferović.

Nakon današnje redovne sjednice Predsjedništva BiH, Džaferović je kazao novinarima da su među ostalim razmatrane tačke dnevnog reda koje se tiču međunarodnih sporazuma koje zaključuje BiH, a koji su vezani za razne oblasti, izgradnju infrastrukture, energetsku efikasnost…

– Usvojili smo i ratificirali 13 međunarodnih sporazuma koji su već prošli ukupnu proceduru kroz institucije BiH i sve je to urađeno jednoglasno. Imali smo nekoliko tačaka dnevnog reda koje se tiču Ministarstva odbrane i te tačke su jednoglasno završene. Također, imali smo nekoliko tačaka gdje smo glasali različito, odnodno gdje nismo imali jednoglasne odluke i one idu u daljnju proceduru. To se posebno odnosi na tačke koje su vezane za ocjenu kvaliteta u srednjem obrazovanju – PISA. Član Predsjedništva Milorad Dodik je glasao protiv, a član Predsjedništva Željko Komšić i ja smo glasali za i to ide sada u drugi krug glasanja – naveo je Džaferović.

Predsjedništvo je, prema njegovim riječima, primilo k znanju informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju migracija za prva tri mjeseca ove godine i očekuju da stigne cjelovit plan djelovanja BiH kad je riječ o migrantskoj krizi od Vijeća ministara BiH.

Autor: Fena