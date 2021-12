Džaferović: Milanović postaje beznadežan slučaj

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su danas direktora/zamjenika izvršnog direktora za zapadnu Evropu, zapadni Balkan, Tursku i Veliku Britaniju pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) Marka Makoveca i zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a i specijalnog izaslanika za zapadni Balkan Gabriela Escobara.



Sastanku su prisustvovali i šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler i ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson.



Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović je nakon sastanka izjavio novinarima da su razgovarali s prijateljima iz Amerike i Evrope.



– Poruka koju smo mogli da čujemo s te strane je poruka koju stalno čujemo, a to je da je za rješavanje svih pitanja koja postoje u BiH nužno da odmah profunkcioniraju institucije BiH. Da funkcionira Parlament, Predsjedništvo, Vijeće ministara i onda o svim pitanjima neka se razgovara u institucijama BiH. Neka se rješavaju sva druga pitanja i to je osnovna poruka koju smo danas mogli da čujemo od naših prijatelja iz SAD-a i EU – kazao je Džaferović.



Upitan je da prokomentira održavanje posebne sjednice NSRS zakazane za petak i izjavu Milorada Dodika da će nakon toga dati rok šest mjeseci da se Oružane snage brojčano prepolove, a ukoliko ne bude spremnosti za to, da RS već ima spreman zakon o vojsci RS-a.



Džaferović je ponovio da to nije put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina. Istaknuo je da o svim pitanjima treba da se raspravlja u institucijama BiH, te da je pitanje odbrane, pitanje institucija BiH.



Kaže da tim postupkom Narodne skupštine RS, ako se to dogodi, “samo možemo otići dalje u eskalaciju inače loše političke situacije u BiH”.



Komentirajući posljednje izjave predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Džaferović je kazao da je već reagirao i rekao da su to sramne i nedopustive izjave koje ne priliče jednoj osobi koja je šef jedne države.



– Poslao sam, nakon tih njegovih prvobitnih izjava i njihove osude, poruku za saradnjom za rješavanjem otvorenih pitanja, a onda sam jučer ponovo dobio iste poruke, uz to još i uvrede i laži. Tako da, kada je pitanju Milanović, on što se mene tiče, sve više i više postaje beznadežan slučaj – kazao je Džaferović.

Autor: Fena