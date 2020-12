DŽAFEROVIĆ KRATKO I JASNO: “Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu…”

Šefik Džaferović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, reagirao je na izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

-Izjave koje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović daje u posljednje vrijeme puno više govore o njemu samome nego o Bosni i Hercegovini. Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu – izjava je objavljena na Džaferovićevoj Facebook stranici.

Milanović je za hrvatsku državnu televiziju, između ostalog, govorio i o političkim odnosima u BiH, izmjenama Daytonskog sporazuma.

-Imate Hrvate – da, Hrvati postoje, kao i Bošnjaci, postoje, ne možemo se praviti da ne postoje – koji su nezadovoljni u toj državi. Je li to neka tajna? Jesam li ja nacionalist ili šovinist ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu što će to meni jako teško reći, mada će mi to reći, već i govore. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošene bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim, građanska država je daleki, daleki san, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfem – zaključio je.

