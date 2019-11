Džaferović: Izjava Makrona neutemeljena i ne odgovara činjenicama

Član Predsjedništva BiH i potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Šefik Džaferović je danas u Sarajevu izjavio novinarima da je izjava predsjednika Francuske Emanuela Makrona, data u intervjuu u dijelu koji se odnosi na BiH, da je BiH ‘tempirana bomba’ zbog povratnika sa stranih ratišta, potpuno neutemeljena i ne odgovara činjenicama.

– Prema podacima naših agencija, u ovom trenutku iz BiH se na sirijskom ratištu nalazi nešto malo manje od 100 punoljetih osoba, od čega su polovina žene, a polovina muškarci – naveo je Džaferović.

Po njegovim riječima, od 2016. godine iz BiH nije zabilježen nijedan odlazak na sirijsko ratište.

Istaknuo je da je BiH poduzela mjere, propisala je kažnjivost za takvu vrstu aktivnosti i uspješno se nosi s tim pitanjem.

– Tako da to nikako ne može biti razlog zbog kojeg bi se BiH, ako je to taj kontekst te izjave, nazivala ‘tempiranom bombom’. Osnovni problem kojeg BiH ima, a što ja vjerujem da zna i predsjednik Makron, je u djelovanju destruktivnih snaga u BiH koje žele dodatne teritorijalne, etničke podjele u BiH, koje jednostavno blokiraju funkcioniranje institucija BiH – kazao je Džaferović.

Dodao je da se to dešava dobrim dijelom i zbog neaktivnosti međunarodne zajednice.

– U zaustavljanju rata u BiH, uspostavi mira i zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma vrlo važnu ulogu je odigrala i Republika Francuska, u to vrijeme na čelu s predsjednikom Žakom Širakom. Pozivam francuskog predsjednika da, kada je BiH u pitanju, ima u vidu ove činjenice i da svoj puni doprinos kako bi se riješio ovaj osnovni problem u BiH, dakle uklonile blokade, obeshrabrile se ili dokinule ove retrogradne političke snage i BiH konačno profunkcionirala – naveo je Džaferović.

Upitan da komentira to što je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik “pozdravio Makronovu izjavu o BiH”, Džaferović je kazao da bi “neke retrogradne političke snage iz BiH i iz okruženja voljele da BiH ima ovu vrstu problema i voljele bi da je BiH ‘tempirana bomba’ zbog povratnika sa stranih ratišta”.

– Na njihovu žalost, to nije tako, jer oni onda računaju, te retrogradne snage, da će lakše u takvom ambijentu i kod takve predstave BiH u očima međunarodne zajednice, moći da lakše završe i ostvare svoje nedopustive i nedozvoljene ciljeve. To je suština toga i mislim da je predsjednik Makron o tome trebao više da vodi računa. Nadam se da će on ovu stvar na ovakav način konačno razumjeti – kazao je Džaferović.

Ponovio je da je Republika Francuska, na čelu s tadašnjim predsjednikom Širakom, dala vrlo važan doprinos u zaustavljanju rata u BiH, uspostavi mira i zaključenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Džaferović je kazao da je predsjedavajući Predsjedništva BiH, po svojoj funkciji, pozvao ambasadora Francuske u BiH na razgovor u kojem treba da se pojasne motivi i okolnosti u kojima je data ta izjava koja se tiče BiH.

– Dalje ćemo da vidimo kako će se stvari odvijati – naveo je Džaferović.

Upitan da komentira sastanak predsjedavajućeg bh. Predsjedništva Željka Komšića i njega s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Ericom Nelsonom, odgovorio je da je to bio sastanak koji je ranije najavljen na okolnosti aktuelne političke situacije u BiH, formiranja vlasti, na okolnosti vezane za borbu protiv ekstremizma i terorizma.

– Taj sastanak i kod Komšića i kod mene je došao nakon što su vijesti jučer poslijepodne objavile ovu izjavu predsjednika Makrona. Američki ambasador je jasno kazao da je BiH pouzdan partner u borbi protiv ekstremizma i terorizma. To ove brojke i cifre o kojima sam govorio zorno pokazuju – kazao je Džaferović.

