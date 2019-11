Džaferović: Izjava da je RS samo srpska je lažna i anticivilizacijska

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović položio je danas cvijeće ispred Spomen-obilježja Vječna vatra u Sarajevu, povodom obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti BiH.

Džaferović je poručio da je 25. novembar jedan od najznačajnijih datuma u ukupnoj historiji BiH.



– To je dan kada je BiH obnovila i potvrdila svoju državnost, dan kada je promoviran princip ravnopravnosti svih naroda i građana koji žive u ovoj zemlji. I danas se borimo za princip ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji zemlje – rekao je Džaferović novinarima.



Ističe da postoje područja u BiH gdje su ljudi obespravljeni, posebno povratnici čija se prava ugrožavaju.



– Na nama je da tu diskriminaciju uklonimo i da konačno imamo BiH u kojoj će svakom čovjeku biti komotno i u kojoj će svaki čovjek biti ravnopravan – istakao je Džaferović.



Prema njegovim riječima, političari imaju posebnu odgovornost u realizaciji ovog cilja – moraju se suzdržavati od zapaljivih izjava.



– Prije dan ili dva smo čuli jednu izjavu koja otprilike glasi kako je BiH zajednička, a da je Republika Srpska samo srpska. To prije svega nije tačna izjava, to je lažna i duboko anticivilizacijska izjava koja opravdava postojeću diskriminaciju prema povratnicima u bh. entitet RS i koja je podstiče. Neka se kane takvih izjava jer to jednostavno ne može biti put kojim će ići ova zemlja. BiH može ići samo putem osiguranja ravnopravnosti za sve njene ljude, jer to je civilizacijski put – kazao je Džaferović.



Svim retrogradnim političkim snagama poručio je da će cjelovita i demokratska BiH, država ravnopravnih naroda i građana u konačnici pobijediti.



– Mi se nikada nećemo odreći tog cilja, bit ćemo uporni i strpljivi u borbi za realizaciju tog cilja, jer to je duboko civilizacijsko opredjeljenje – dodao je Džaferović.



Odgovarajući na novinarska pitanja, podsjetio je da je netom nakon sjednice sasvim jasno poručio bh. javnosti da je doneseni Program reformi BiH odluka koju je Predsjedništvo BiH donijelo konsenzusom, te da je ona duboko na tragu poštivanja principa vladavine prava, donesenih zakona, odluka i strategija koje su važeće u našoj zemlji.



– To je odluka koja je prihvatljiva NATO savezu, što je jako važno, i omogućava deblokadu formiranja vlasti na državnom nivou. I ja očekujem da se što je moguće prije uspostavi vlast na državnom i federalnom nivou, i u preostalim kantonima, kao i da se konačno počne raditi posao zbog čega su vlasti birane u ovoj zemlji – potcrtao je Džaferović.



Onima koji žele da saznaju kakav je status BiH kada je u pitanju njen NATO put, poručio je da posjete web stranicu NATO saveza, te će im se tamo sve samo kazati.



– Ja ne želim da učestvujem u toj polemici, ja mislim da nam te vrste polemika nisu potrebne. Jednostavno, stvari su potpuno jasne i transparentne – ovo je dakle jedna odluka koja nije poraz, niti je pobjeda niti jednog političara, i niti jedne politike u BiH. Ovo je pobjeda BiH i pobjeda ljudi koji žive u njoj. Ovo je odluka koja omogućava unapređenje našeg odnosa i saradnje sa NATO savezom i poštivanje svih odluka koje je donijela i BiH i NATO u vezi s tim pitanjem – kazao je Džaferović.



Komentarišući hapšenje državljanina BiH Osmana Osmanovića na graničnom prijelazu Sremska Rača, Džaferović je kazao kako je neprihvatljivo da Republika Srbija sudi državljanima BiH za bilo koje krivično djelo koje su eventualno počinili na prostoru BiH.



– Za to su nadležne pravosudne institucije BiH. Na našim institucijama je – na Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu pravde i državnim pravosudnim institucijama da se hitno uključe u to i druga pitanja – nije to jedini slučaj – kako bi se ta stvar dovela u sklad sa principima međunarodnog prava – dodao je Džaferović.

