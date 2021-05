Džaferović: Fašistička ideologija je itekako živa u BiH

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić danas su na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope položili cvijeće na spomen-obilježje Vječna vatra.

U obraćanju medijima, Džaferović je kazao da je fašistička ideologija, iako vojno poražena, danas itekako živa u svijetu, Evropi i BiH.

Na Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope, Dan Zlatnih ljiljana, svima u svijetu i BiH poručio je da se krajnje uozbilje.

– Moja poruka za sve nas u BiH je da se okrenemo gradnji cjelovite i demokratske države, države ravnopravnih naroda i građana bez obzira u kojem dijelu BiH oni živjeli – rekao je Džaferović.

Naveo je kako smo proteklih sedmica u BiH svjedočili retrogradnim, fašističkim idejama.

– Kako drugačije nazvati intenciju da se BiH dodatno teritorijalno i etnički dijeli, da se zasijeca u život tkivo BiH, nego neofašističkom idejom. Svi jednostavno trebamo da shvatimo da budućnosot nije u razdvajanju, podjelama i diskriminaciji, nego u jedinstvu različistosti kada su BiH i Evropa u pitanju – poručio je Džaferović.

Podsjeća da se danas obilježava i Dan Zlatnih ljiljana Armije RBiH koja je istinski baštinila antifašističke vrijednosti. Naglašava da je BiH učinila brojne korake kada je u pitanju članstvo u EU.

– Imamo blokade unutar BIH i to uglavnom od onih retrogradnih snaga na koje ja ukazujem, one snage koje hoće podjele, koje se ne bore protiv diskriminacije, snage koje ne poštuju prava svakog čovjeka na svakom pedlju BiH. Oni će se prepoznati, a i vi odlično znate koje su to snage – naveo je Džaferović.

Dotakao se i nasljednika visokog predstavnika Valentina Inzka, istakavši kako od njega očekuje da pomaže BiH, te da je vrijeme da se počnu koristiti Bonske ovlasti.

