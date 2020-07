Džaferović: Donijeti zakon o zabrani negiranja genocida

Šefik Džaferović, predsjedavajući Predsjedništva BiH danas je u Sarajevu nakon ispraćaja tabuta devet žrtava genocida u Srebrenici naglasio je da je neophodno u BiH donijeti zakon o zabrani negiranja genocida, pa makar i nametanjem međunarodne zajednice, odnosno visokog predstavnika, prenosi Anadolu Agency (AA).

Džaferović je kazao da će se uvijek sjećati žrtava genocida, odavati im poštovanje, baš onako kako to treba da radi civilizirani svijet. Zahvalio se i brojnim zvaničnicima iz cijelog svijeta koji su uputili poruke, koje će 11. jula na komemoraciji biti prikazane.

“Odnos prema prošlosti treba da bude ispravno shvaćen od svih, i u BiH, i u regionu. Nažalost danas i u BiH, i u regionu imamo problem sa politikama i sa elitama koje ne žele da poštuju žrtve genocida, ne žele da ima odaju poštovanje, ne žele da poštuju presude Međunarodnog suda pravde i Haškog krivičnog tribunala. To je preduvjet. Odavanje poštovanja žrtvama, poštivanje presuda međunarodnih sudova, poštivanje žrtava genocida, priznanje genocida, je preduvjet za sve buduće odnose i u BiH, i u regionu. Očekujem i želim da dođe to vrijeme kada će oni, koji danas negiraju genocid, prestati s tim. Oni koji veličaju zločince, koji su počinili ovaj genocid, da prestanu s tim, da jednostavno onda na bazi istine, na bazi pravde, jednog općeg poštovanja prema tom jednom gnusnom necivilizacijskom činu, kao što je genocid, nakon toga nastavimo da gradimo naše odnose u BiH i u regionu“, kazao je Džaferović.

Istakao je i da je problem što postoji zavjera šutnje te je pozvao sve one koji znaju gdje su masovne grobnice da olakšaju i sebi i porodicama žrtava i kažu gdje su ostaci ubijenih u genocidu.

“Problem je i u tome što je za genocid u Srebrenici odgovarala samo nekolicina visokorangiranih vojnih i policijskih autoriteta iz tog vremena. Gdje su ostali, gdje su brojni izvršioci? Masa je onih koji su na ovaj ili na onaj način učestvovali u tom gnusnom anticivilizacijskom činu – genocidu. I oni moraju svi doći pred lice pravde“, poručio je Džaferović.

Dodao je da je jako važno da BiH dobije zakon o zabrani negiranja genocida koji je mnogo puta do sada odbačen u Parlamentarnoj skupštini BiH.

“To je minimum koji treba uraditi prema žrtvama. To je minimum koji trebamo uraditi zbog svih nas koji živimo u BiH. Nažalost političke snage koje negiraju genocid, koje veličaju zločince ne dozvoljavaju da to uradimo u parlamentarnoj proceduri. Imaju ključ u rukama kada je u pitanju donošenje odluka u Parlamentarnoj skupštini BiH. Zbog toga smatram da je visoki predstavnik već davno trebao proglasiti taj zakon, ako ništa evo prilike ovih dana da to uradi“, rekao je Džaferović.

Objasnio je da će se u narednih dan-dva obratiti Savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija sa zahtjevom da se takav zakon u BiH donese.

“Poslao sam takvu vrstu video poruke, koja će biti prikazana. To je minimum kojeg zaslužuju i koji traže žrtva genocida u Srebrenici. To je radi budućnosti i onih koji danas negiraju genocid“, smatra predsjedavajući Predsjedništva BiH te je naglasio da je trenutak da međunarodna zajednica preko visokog predstavnika nametne takav zakon.

Autor: AA / Fokus.ba