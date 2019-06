Džaferović: Dodik protiv ravnomjerne raspodjele tereta migrantske krize

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović održao je konferenciju za medije nakon današnje Hitne sjednice Predsjedništva BiH.

Džaferović je kazao kako bi eventualna upotreba Oružanih snaga BiH na zaštiti državne granice bila neka vrsta pomoći Graničnoj policiji.



On je dodao kako je na današnjoj Hitnoj sjednici Predsjedništva BiH predložio da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na teritoriju cijele države.



“Gospodin Dodik je predložio zaključak kojim je traženo da se od entitetskih struktura i Granične policije kooridiniraju aktivnosti u zaštiti granice. Ja to nisam podržao zbog određenih formulacija”, kazao je Džaferović.



On je istakao nadu da će Predsjedništvo do naredne sjednice naći neko rješenje.



“Moji stavovi kada su u pitanju migrantska kriza su sljedeći: BiH mora putem državnih agencija da zaštiti granicu od ilegalnih ulazaka migranata. Drugo, teret se mora rasporediti na cijelu BiH. Nije uredu da teret podnose dva ili tri kantona s posebnim naglaskom na Unsko-sanski kanton. Predložio sam da se migranti rasporede po cijeloj BiH, ali gospodin Dodik je rekao da je protiv. Treće, prema migrantima se moramo odnositi humano i četvrto, migranti moraju poštovati zakone Bosne i Hercegovine”, poručio je Džaferović.

On je dodao i kako bi angažman Oružanih snaga BiH, koji je predložio Željko Komšić bio u skladu sa zakonima.



“To bi bila pomoć Graničnoj policiji. GP BiH je jedina nadležna za granice Bosne i Hercegovine. Upotreba Oružanih snaga kao pomoć ne bi bila protiv zakona”, istakao je on.