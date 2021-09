Dušanka Majkić: Šta su Komšić i Džaferović glumili na Bledu?

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić pita čime su to članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović pomogli odlaskom na Bledski forum, gdje su samo glumili Predsjedništvo BiH iako svi znaju da dva u BiH nisu isto što i tri.

– Ili su samo iskoristili priliku da pred tim značajnim skupom lamentiraju nad BiH, lobirajući uklanjanje Milorada Dodika sa političke scene – rekla je Majkić.

Višak ambicija

Prema njenim riječima, srećom da se na ovim prostorima svi dobro poznaju, pa im je malo ko od prisutnih državnika na Bledskom forumu ukazao pažnju i poštovanje.

– Konačno, može li se više očekivati od ovog dvojca sa viškom ambicija i manjkom autoriteta? – pita Majkić.

Ističući da je najefikasniji izlaz iz postojeće duboke krize u BiH otvoren dijalog između tri konstitutivna naroda, ona podsjeća da SNSD kao najjača politička stranka u Republici Srpskoj godinama poziva ključne političke aktere da sjednu za sto i dogovore se o budućnosti zemlje, koju su visoki predstavnici u BiH svojim neustavnim djelovanjem doveli na sam rub ambisa.

– Republika Srpska je zbog odluke visokog predstavnika da nametne dopune Krivičnog zakona BiH morala konačno reći dosta! Ovakvo nasilje međunarodnih predstavnika više se ne može tolerisati – istakla je Majkić.

Ukoliko ne bude političkog dijaloga, Majkić najavljuje da će Republika Srpska tražiti druga rješenja i da do tada nema odlučivanja predstavnika RS u institucijama BiH.

Kada su u pitanju reagovanja opozicije u RS na Dodikovu izjavu u vezi sa Dejtonskim sporazumom, Majkić kaže da opozicija često govori ono što želi da se u javnosti čuje, a ne ono što je rečeno.

Ona je uputila ko je uopšte spomenuo raspakivanje Dejtona i istakla da je SNSD opoziciji nebrojeno puta poručio da problem Dejtonskog mirovnog sporazuma nije u tome kako glasi, već kako se sprovodi.

– Zar baš ti nasrtaji na Dejtonski sporazum nisu bili argument opozicionim političkim strankama da u Narodnoj skupštini Republike Srpske daju jedinstven odgovor da ni njihovi politički predstavnici neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama BiH? – pitao ona.

Majkić je ponovila da imenovanje Kristijana Šmita (Christian Schmidt) za visokog predstavnika ne može biti prihvaćeno, kao ni njegove aktivnosti u BiH.

– Njegovo imenovanje nije izvršeno u skladu sa Dejtonskim mirovnim mirovnim sporazumom, koji jasno propisuje kako se imenuje visoki predstavnik u BiH. Time je, sa naše strane, sve rečeno – naglasila je Majkićeva.

Svjesno napravili haos

Kada je u pitanju nabavka poslovnog prostora za Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, ona kaže da je isključiva odgovornost za to na UIO i Upravnom odboru (UO) tog tijela, ali i institucijama zaduženim za javne nabavke.

Govoreći o neimenovanje UO Centralne banke BiH, Majkić je navela da su u tom slučaju do punog izražaja došli haos i samovolja koji vladaju u institucijama BiH.

– Svi članovi kojima je istekao mandat ostali su na svojim pozicijama do imenovanja novih, ali to nije važilo za predstavnike iz reda srpskog naroda – rekla je Majkić i dodala da se zna da Centralnom bankom BiH dugo godina upravlja lider SDA Bakir Izetbegović, koji ne drži ni do zakona, ni do drugih propisa.

Ona je poručila da one koji su odlučili da svjesno naprave haos u BiH nakon nametanja “Inzkovog zakona” treba pitati kako će se finansirati institucije BiH u zadnja tri mjeseca godine, pošto za četvrti kvartal nije riješeno pitanje privremenog finansiranja, piše Srna.

