Dušanka Majkić smatra da neće biti ugroženo održavanje izbora u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio u drugom čitanju Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Za predloženi budžet glasalo je svih 13 delegata, dok protiv i suzdržanih nije bilo.

S obzirom na to da je tekst budžeta usvojen u različitom tekstu u odnosu na onaj koji je usvojio Predstavnički dom, Dom naroda je, kako smo već pisali, imenovao Komisiju za usaglašavanje koju čine Dušanka Majkić, Lidija Bradara i Asim Sarajlić.

Za portal Radiosarajevo.ba Dušanka Majkić je prokomentirala koji su naredni potezi vezani za budžet.

“23. jula je sjednica Predstavničkog doma i tada će biti imenovana i njihova komisija. Odmah nakon tog imenovanja može biti usaglašen tekst budžeta. I to bi trebalo biti gotovo do kraja mjeseca. Prema mom mišljenju, neće dolaziti do opstrukcija i zasigurno neće biti ugroženo održavanje lokalnih izbora”, kazala je Dušanka Majkić za Radiosarajevo.ba, jedna od članica navedene komisije Doma naroda.

Kada smo je upitali zašto je uopće moralo doći do formiranja komisija za usaglašavanje, ona je kazala kako se zastupnici u Predstavničkom domu varaju ako misle da će delegati u Domu naroda “skakati na njihove zvižduke”.

Autor: Radiosarajevo.ba