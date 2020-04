Države koje su počele popuštati mjere: Otvaraju radnje, bazene, škole

Češka pomalo otvara trgovine, građani mogu kupovati bickle, opremu i računala, otvoreni su teniski tereni i bazeni. Austrija nakon Uskrsa otvara male dućane. Danska ove sedmice otvara vrtiće i škole, a sedam dana kasnije otvorit će se i vrtići u Norveškoj.

Ovo su prve zapadne zemlje koje počinju s opuštanjem mjera koje su njihove vlade uvele kako bi suzbile širenje koronavirusa. Nema sumnje da će ostale zemlje pratiti kako će razvijati situacija, obzirom da sad već posvuda dolaze brojni duštveni i ekonomski pritisci.

Dr. Peter Drobac, zdravstveni stručnjak s Oxforda rekao je za CNN da je opuštanje mjera u ovim zemljama sada jako važno i može ostalim ponuditi vrijedne informacije i smjernice. Također je naveo da sve te zemlje imaju jednu zajedničku stvar – bile su među prvima u Europi koje su uvele karantene i stroge mjere društvene distance, ali su i vrlo brzo uvele testiranja.

“Te su zemlje bile jako dobro pripremljene i tamo su već prošli vrhunci epidemije. Opuštanje mjera koje najavljuju zvuče razumno. Opuštanje mjera mora biti postepeno, jer ako opuštanje ide prebrzo, zaraza bi se opet mogla pojaviti – kaže Drobac.

DANSKA

Od 15. aprila djeca se vraćaju u vrtiće i škole, ali i dalje ostaje zabrana okupljanja do 10. maja, a zatvorene ostaju crkve, kina i shopping centri. Do augusta neće biti nijednog festivala niti bilo kakvog drugog sličnog masovnog okupljanja. Danska premijerka je najavila da danske granice ostaju zatvorene. Danci su među prvima, već 13. marta, zatvorili granice, a iste sedmice zatvorili su škole, kafiće i trgovine, te zabranili okupljanja i bolničke posjete.

ČEŠKA

Češka je brzo reagirala na korona virus i 12. marta uvela restrikcije na putovanja, zabranila velika okupljanja i zatvorila sve ekonomske subjekte čiji rad nije bio nužan. Također su svim građanima uveli obavezu da prekriju lice kad su vani, bilo maskama ili šalovima. Stroga pravila su donijela rezultate pa tako od utorka građani smiju vježbati vani bez maski, otvaraju se neke trgovine, poput IT dućana i trgovine biciklima. Otvaraju se i sportske ustanove, ali uz uvjet da istovremeno ne može biti više od dvoje ljudi i ne smiju koristiti tuševe i ormariće. Od 14. aprila dozvoljena su neodgodiva putovanja izvan Češke.

AUSTRIJA

U Austriji imaju malo drukčiji pristup. Kancelar Sebastian Kurz najavio je “uskrsnuće nakon Uskrsa”, kada će se otvoriti mali dućani, vrtne trgovine… No, s druge strane, ljudi će obavezno morati nositi maske u javnom prijevozu i svim trgovinama. Od 1. maja otvaraju se sve trgovine, shopping centri i frizerski saloni. Najranije sredinom maja otvorit će se restorani i hoteli, ali po strogim pravilima. Krajem aprila će odlučiti hoće li se produžiti škola od kuće do sredine maja. Do kraja juna neće se održati nijedan veliki događaj.

NORVEŠKA

Norveškoj je prioritet ponovno otvaranje škola, nakon što je sve restriktivne mjere uvela sredinom marta. Prvo će od 20. aprilaotvoriti vrtiće, sedam dana kasnije škole, ali za učenike od prvog do četvrtog razreda. Premijerka Erna Solberg je izjavila kako im je cilj vratiti sve učenike u školu prije ljeta.

NJEMAČKA i ŠVICARSKA

Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u četvrtak da zadnje statistike u Njemačkoj daju nadu, te da će odluku o ublažavanju mjera donijeti ove sedmice. Njemačka bilježi dobre rezultate nakon uvedenih restriktivnih mjera, a svaki dan provode čak 100.000 testova. I Švicarska namjerava popuštati s mjerama, iako su produžili mjere društvene distance do 26. aprila. Švicarska vlada je najavila da će do kraja mjeseca popustiti s nekoliko mjera, uključujući blaže granične kontrole, otvorit će škole, te dozvoliti okupljanja, pišu 24sata.hr