Države i kompanije širom svijeta upozoravaju da danas ne bude šala o virusu

Danas je 1. april, svjetski dan šale, ali su vlade širom svijeta upozorile da tokom pandemije ne treba da bude humora na temu smrtonosnog virusa, a u nekim slučajevima prijete i zatvorom.

Prvog aprila porodice, korisnici interneta i korporacije tradicionalno smišljaju šale na račun najbližih, prijatelja, poslovnih saradnika…



Ove godine je malo ko u dobrom raspoloženju jer broj žrtava u svijetu raste dok su milijarde ljudi kod kuće u nekom obliku blokade.



Google, kompanija poznata po svojim prvoaprilskim šalama, obavijestila je svoje zaposlene da treba da “preskoče ovu tradiciju iz poštivanja prema svima koji se bore protiv pandemije koronavirusa, navodi se u internoj poruci u koju je imao uvid Biznis Insider.



Pandemiju već prati ogroman broj dezinformavcija na svjetskoj mreži, što vladama otežava da zaštite građane. Neke administracije prijete zatvorskim kaznama povodom šala o virusu.



Tajvan, koji služi kao model uspješne borbe protiv virusa, upozorio je građane koji šire glasine da mogu završiti u zatvoru do tri godine i platiti kaznu od 100.000 američkih dolara.



“Na aprilski dan šale možemo da budemo duhoviti ako moramo, ali ne možemo praviti šale o pandemiji, da bismo izbjegli kršenje zakona”, napisala je na Facebooku predsjednica Tsai Ing-wen.



Ministarstvo zdravlja zatražilo je da se ne prave šale o pandemiji i naglasilo da treba imati na umu radnike u prvoj linije borbe protiv epidemije.



Tajland je zauzeo sličan stav i zaprijetio kaznom do pet godina zatvora onima koji budu pravili šale na temu oboljenja Covid-19.



U Indiji, zemlji poznatoj po širenju dezinformacija preko servisa WhatsApp, političari su uputili slične pozive.



“Državna vlada neće dozvoliti nikome da širi glasine i paniku o koroni”, napisao je na Twitteru ministar unutrašnjih poslova države Mahraštra Anil Dešmuk.



Mnoge poznate kompanije koje su se prethodnih godina javno šalile povodom 1. aprila, sada preskaču tradiciju.



“Preporuka svim PR agencijama koje planiraju šale povodom 1. aprila. Samo to nemojte uraditi”, objavio je James Hering iz londonske agencije za odnose sa javnošću “Taylor Hering”.

Autor: Srna