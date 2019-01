Draško Stanivuković poručio: Zašto da se odričem. Sarajevo je moj grad

Zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković rekao je da Sarajevo smatra svojim gradom.

Iako nije rođen u Sarajevu osjeća, Draško kaže da osjeća određenu nostalgiju prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

– Ja to doživljavam kao svoje. Danas Sarajevo nije kakvo je nekada bilo. Iskreno bih volio da se to nekako vrati i da svako da svoj doprinos tome. To je kultura koja je stvorena, temelje takvog Sarajeva je gradio i Srbin, ali i Hrvat i Bošnjak. Zašto ja da se odričem takvog Sarajeva? – upitao je Stanivuković.

On je za Hayat TV naglasio da ne treba širiti mržnju “kada je s ljubavlju mnogo ljepše”, ističući da je ponosan što njegove riječi razumiju Srbi, Hrvati i Bošnjaci jer svi govore istim jezikom kao ljudi.

– Ranije sam rekao da je posao odgovornog političara i svakog čovjeka da kaže onako kako jeste i kako duboko vjeruje, a ne kako javnost priželjkuje – dodao je on, odgovarajući na pitanje zašto se od njegove ranije izjave o Sarajevu pravi senzacija.