Draško Stanivuković o odluci Valentina Incka: Ovo je strahovito loš potez, niko me ne može strpati u zatvor, ni krivično goniti

Valentin Incko, Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je dopune o Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke rekao je da je ovo najveća moguća katastrofa.

– To je jedan strahovito loš potez. Iako nikad ranije nisam za njegov rad to rekao, za ovaj potez mogu reći da je kukavički. Pokazujete neku vrstu hrabrosti prije nego što odete. Mislim da je to veoma loše i može tenzije dodatno produbiti, to nikako nije dobro za Republiku Srspku i za naš narod. Bilo koja vrsta nametanja nije dobra, da mi neko nameće mišljenje ili pogled na istoriju, to je za mene pogubno i štetno. Bilo koja vrsta prisiljavanja u BiH pokazala se kao veoma loša po cijelu Bosnu i Hercegovinu – rekao je Stanivuković na pitanje novinarke BUKE.

Dodaje da ne vidi da je ta vrsta odluke, koja odmah stupa na snagu, sprovodiva.

– Prvi kažem da ću nastaviti da imam svoje mišljenje ma kakva god cijena toga bila. Niko me ne može strpati u zatvor, ni krivično goniti jer određene procese gledam za svoj narod onako kako to vidi. Određene stvari u prošlosti ću vidjeti onako kako ja to vidim, onako kako sam ja učio i ima pravo na to, a ne da mi neko nekim zakonom nameće moje mišljenje i pogled na istoriju – istakao je Stanivuković.

Autor: Avaz.ba