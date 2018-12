Dramtični prizori u Visokom: Kamion zamalo sletio s mosta zbog neočišćene ceste

Zbog velikih snježnih padavina koje su prethodna dva dana zahvatile veći dio BiH brojni građani našli su se u problemima. Kda je riječ o Visokom zbog neočišćenih cestovnih pravaca od jutros su zabilježeni brojni manji incidenti.

Prvi od njih dogodio se na autoputu, kada je došlo do sudara grtalice i kamiona, a bilo je još nekoliko manjih sudara u kojima nije bilo povrijeđenih. Posljednji incident dogodio se na mostu u Čekrčićima gdje je tragedija izbjegnuta tek pukom srećom, piše Visoko.co.ba.

“Zbog leda na mostu i neočišćene ceste jedan od kamiona koji su pokušali stići u Poslovnu zonu Čekrčići zamalo je sletio s mosta. Nesreća se dogodika oko 13.30, a na svu sreću nije bilo povrijeđenih u ovom incidentu”, kazao nam je čitatelj Elmedin Beganović, koji nam je poslao i fotografije incidenta.

Dodao je i kako je još veći problem to što službe spašavanja nemaju nijednu dizalicu na raspolaganju kojom bi izvukli kamion, kao i da bi to bilo krajnje riskantno izvlačenje zbog leda na mostu.

Ono što je još dodatni problem jeste to što je ovaj most, koji je u ionako lošem stanju, jedimi ulaz u ovo naselje, zbog čega su građani odsječeni i u slučaju potrebe za reagiranjem hitnih službi to neće biti moguće.

Ovo je samo jedan od problema koji nastaju zbog neadekvatnog održavanja cestovne infrastrukture na području Visokog i prava je sreća što do sada nije bilo žrtava.