Dramatičan snimak: Trenutak udara iranskih raketa na vojnu bazu SAD

Iranska državna televizija objavila je snimke za koje tvrdi da prikazuju trenutak kada su Iranci napali zračnu bazu u Iraku u kojoj su smješteni američki vojnici.

-Dolazi, dolazi… Treća dolazi – čuje se na dramatičnom snimku, za koji se vjeruje da prikazuje trenutak raketiranja iračke zračne baze Ain-Asad.

Glasovi uznemirenih ljudi čuju se na kratkom videozapisu koji su objavili neki od vodećih svjetskih medija, a snimak prikazuje i nekoliko bljeskova koji dolaze iz daljine u kojoj je smještena ova baza, prenosi Avaz.

Nakon bljeskova, uslijedio je i zvučni udar od eksplozije.

Iranski Fars News objavio je snimku iranskog napada baze al Asad u Iraku.

Objavljene su i prve fotografije iranskih raketa koje su pogodile američke baze u Iraku.

Podsjetimo, Iran je lansirao više od 12 balističkih projektila usmjerenih protiv američkih i koalicijskih snaga u Iraku.

"It's coming, it's coming…third is coming"

Footage allegedly shows the moment that #Iranian missiles lands in #Iraq's Ain AlAssad air base that hosts #US troops pic.twitter.com/wlRQZgYk7C