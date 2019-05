Drama na pisti: Pilot sletio avionom bez prednjih točkova, spasio 89 ljudi (VIDEO)

Iskusni mianmarski pilot proglašen je herojem nakon što je uspješno sletio avionom bez prednjih točkova, a da se pritom nije povrijedio nijedan putnik.

Let mianmarske državne aviokompanije iz Jangona u Mandalaj u nedjelju je završio slijetanjem bez prednjih točkova, objavila je ta kompanija. Avion Embraer je prevozio 82 putnika i sedam članova posade.

Videosnimke svjedoka pokazuju kako avion slijeće na zadnje točkove prije no što mu nos udara u pistu, a potom se vidi dim uzrokovan struganjem prednjeg dijela aviona po betonu prije zaustavljanja.

Kasnije fotografije pokazuju avion s izvučenim toboganima za evakuaciju, no bez veće štete. Kapetan Miat Moe Aung prvo je dva puta proletio pored kontrolora leta kako bi provjerili jesu li prednji kotači izašli, objavila je aviokompanija.

Kad je potvrđeno da nisu, “kapetan je pratio proceduru u hitnim slučajevima i potrošio svo gorivo kako bi smanjio težinu za slijetanje”, dodaje se u saopćenju.

#MNA (Embraer 190) #Yangon–#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport – Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V