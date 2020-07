Dragan Čović: UIO je hrvatski, CIK je nelegalan

U Istočnom Sarajevu okončan je sastanak lidera SDA, HDZ-a a i SNSD-a. Nakon sastanka Dragan Čović je rekao da su razgovarali o tri tačke.

– Prva je budžet i dogovorili smo se da ide u redovnu proceduru i da on bude završen do 21. jula na sjednici Doma naroda. Drugo pitanje je bilo pitanje Izbornog zakona za grad Mostar i tu smo se dogovorili da ide po hitnoj proceduri i on će sutra biti završen – rekao je Čović i dodao:



– Treće pitanje su bili kadrovi i tu se ništa nismo dogovorili. U osnovi zadržavmo stanje koje do sada imamo kod svih funkcija koje smo mi bilježili kao posebne. Dalje ćemo se bilateralno dogovarati oko određenih pitanja. Što se tiče biranja ministra sigurnosti, stav naših braniteljskih udruga ćemo poslušati i stav HDZ-a će biti da glasa protiv.



Neprihvatljivo je da UIO dijelimo s bilo kim, to je hrvatsko mjesto i tako će biti. SIPA je definirana kao srpsko mjesto, RAK isto tako. Za OSA-u ćemo morati sjesti i dogovoriti se – dodao je Čović.



Čović je još jednom ustvrdio kako je ovaj saziv CIK-a nelagalan.



– Sve dok se CIK bude nalazio u ovom sastavu, da ćemo se prema tom tijelu odnositi na takav način. Nama je prihvatljivo da Direkciju za oporezivanje dijelimo sa bilo kim. SIPA je srpsko mjesto, RAK također i u četvrtak može već biti na Vijeću ministara, dodao je Čović.

Autor: Vijesti.ba