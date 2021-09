Dragan Čović: Ne treba glumiti nekakve probosance

U Mostaru je danas zasjedalo Predsjedništvo HDZ-a BiH, nakon čega se medijima na konferenciji za novinare obratio lider te stranke Dragan Čović.

Na početku obraćanja, Čović je kazao da je između ostalog danas bilo govora i o političkoj situaciji u BiH.



Čović je naglasio da je u posljednjih mjesec dana održano desetak sastanaka vezano za Izborni zakon na svim nivoima.



Za kraj septembra najavio je sastanak domaćih zvaničnika s evropskim i američkim zvaničnicima, na kojem će, kako je kazao, biti razgovarano o izmjenama Izbornog zakona.



– Ja mislim da je posao završen. To je moje uvjerenje. Dali smo kvalitetan prijedlog Izbornog zakona – rekao je Čović.



– Ustavni sud BiH donio je odluku da izborno zakonodavstvo nije u skladu s Ustavom i to je, bar za nas u BiH, obaveza da provedemo te odluke. Upitno je kako izbori uopće mogu biti organizirani ako ne budu provedene odluke Ustavnog suda BiH – zapitao se Čović.



Naglasivši kako je potrebno poštovati Ustav BiH, istakao je da je “potrebno da gradimo ustavno domoljublje, a ne da glumimo nekakve probosance”.



Također je istakao da se ne želi baviti špekulacijama o tome koliko su Hrvati zastupljeni u institucijama BiH.



– Međutim, podijelit ću jedno moje intimno razmišljanje, a to je da smatram da Hrvata u institucijama na razini BiH ima mnogo manje nego što je procenat Hrvata u BiH prema popisu stanovništva iz 2013. – ocijenio je lider HDZ-a BiH.



Poručuje da će, ukoliko se uspostavi izborni sistem koji garantuje ravnopravnost svih konstitutivnih naroda, to smatrati svojim najvećim političkim uspjehom.



– Trenutno se 97 posto funkcija u BiH bira po građanskom modelu. Samo se članovi Predsjedništva i Dom naroda biraju po etničkom modelu. Ako je nekome i to previše, onda taj ne voli BiH – smatra Čović.



Kaže i kako je ovih dana gledao svoje biste, dobivao svoje slike, te da ima osjećaj da ga neko ispraća lagano iz političkog dijela.



– To se radi na kraju životnog puta. Ja se osjećam još dobro što se toga tiče – kazao je Čović.



Upitan hoće li bojkotovati izbore ako ne budu usvojene izmjene Izbornog zakona, rekao je da se izbori ne mogu organizirati mimo Ustava jer i Ustavni sud traži izmjene.



– Sve ćemo dati da u neizbornoj godini, sukladno sporazumu iz Mostara, izmijenimo Izborni zakon – kazao je Čović, te dodao kako se zalagao da se posao oko izbornog zakonodavstva obavi u junu ali da su međunarodni dužnosnici taj posao ostavili za jesen.



Dodao je i da BiH ne može funkcionirati kao građanska država da se potpuno eliminira etničko.

Autor: Vijesti.ba / Fena