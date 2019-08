Dragan Čović ispričao kako je došlo do dogovora o formiranju vlasti

Nakon što je jučer u Sarajevu upriličen sastanak lidera političkih stranaka izbornih pobjednika iz 2018. godine na kojem su potpisana načela formiranja Vijeća ministara BiH, predsjednik HDZ-a Dragan Čovićizjavio je za Radio Herceg-Bosnu kako je zadovoljan postignutim dogovorom sa čelnicima SNSD-a i SDA.

– Izuzetno mi je drago da smo uspjeli napraviti taj dogovor. Sve ono što smo dogovorili jučer, što se mene tiče, mogli smo imati i u prvom mjesecu ove godine, ali sad je sasvim svejedno. Čini mi se da možemo svi biti zadovoljni, apsolutno i mi predstavnici hrvatskog naroda – kazao je Čović.

On je otkrio kako su se izvan medijskog prostora uspjeli pripremiti za jučerašnji sastanak na kojem se deset mjeseci nakon izbora krenulo u realizaciju formiranja vlasti.

– Želja nam je bila da iskoristimo posljednji mjesec djelovanja gospodina Vigemarka kao predstavnika Evropske unije jer nam dolazi drugi predstavnik. Željeli smo iskoristiti njegov kapacitet i dosadašnje aktivnost i čini mi se da smo to u konačnici uspjeli. Potpisane principe smo do kraja upeglali sa jednom izjavom koju smo ranije napravili te je povezali sa mišljenjem Evropske komisije.

Najviše dvojbe bilo je oko NATO saveza i tih sigurnosnih aktivnosti. Kad smo shvatili da smo taj dio upeglali, onda sam ja insistirao na ovom dijelu oko izbornog zakonodavstva da u konačnici, ono što je Ustavni sud BiH definirao, osiguramo da konstitutivni narodi imaju taj element ravnopravnosti.

Kad smo to postigli, mehanizam koordinacije bila je još jedna spornoća o kojoj se trebalo raspravljati. Kroz neka dva ili tri sata jučerašnjih intenzivnih razgovora uspjeli smo napraviti cjelovit dogovor za kojeg ja vjerujem da danas teško da ga neko može ne provesti. Čini mi se da imamo sve preduvjete da do kraja ovog mjeseca imamo i Vijeće ministara, ali što je jednako važno, i komisiju Parlamentarne Skupštine koja će provesti ovu proceduru za Vijeće ministara i time imenovati sve druge komisije. To bi značilo da ćemo odblokirati proces funkcioniranja Parlamentarne skupštine, i Doma naroda i Predstavničkog doma. Zadovoljan sam svim onim što smo mi radili posljednjih mjesec dana kako bismo došli do ovog konačnog dogovora – rekao je Čović.

Na pitanje znači li to da je otvoren put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, odnosno da nije upitan, Čović odgovara kako je apsolutno otvoren.

– To je jasno kazao i gospodin Vigemark. Vidjeli ste i podršku koja nam je došla s tog nivoa Evropske unije. Možemo reći da nam je evropski put do kraja otvoren – dodao je Čović.

Kada je riječ o daljim aktivnostima državnih organa BiH, lider HDZ-a govori kako se ipak treba malo pričekati.

– Ja bih prije svega sačekao ovaj mjesec dana kada je vrijeme godišnjih odmora da možemo na miru provesti ovo što smo dogovorili. Upravo dok je većina nas u institucijama države po nekim pauzama za odmor, mi ćemo ovaj posao, nadam se, uspješno završiti”, rekao je Čović.

Lider HDZ-a prokomentarisao je i to što će aktuelni predsjednik Vijeća ministara BiH Denis Zvidzić u narednih osam mjeseci biti predsjednik Doma Parlamentarne Skupštine BiH.

– Naći ćete jako puno primjera da imate kombiniranje zakonodavne i izvršne vlasti u različitim mandatima pa se to onda tolerira kao neko prijelazno razdoblje. Međutim, ovo je izvršna funkcija i u jednoj i u drugoj situaciji. Znači vi ste prvi čovjek izvršne vlasti starog mandata i postajete prvi čovjek zakonodavne vlasti u novom mandatu. S obzirom da potpisujete dokumente, to su dva stuba različite vlasti i to je apsolutno nespojivo. Ali, Vijeće ministara vjerovatno će imati 15-20 dana odmora, što znači da neće biti nikakvih posebnih aktivnosti. Za to vrijeme će se odabrati novo Vijeće ministara i prevazići ćemo tu dvojbu da li se može ili ne može. Nisam pravnik, ali uvjeren sam kad bismo otvorili neke značajnije pravne analize, shvatili bismo da je to apsolutno neodrživo, ali mislim da ih nećemo trebati otvarati i da ćemo do kraja osmog mjeseca imati novi saziv Vijeća ministara pa neće biti potrebe da ista osoba potpisuje dokumente izvršne i zakonodavne vlasti – istakao je Čović.

On dodaje kako je optimističan kada je riječ o procesu usvajanja Izbornog zakona BiH te najavljuje kako sredinom septembra očekuje početak razgovora na ovu temu.

Podsjećamo, prema jučerašnjem dogovoru lidera političkih stranaka, HDZ-u pripali su Ministarstvo finansija, Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo pravde BiH te zamjeničke pozicije u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu vanjske trgovine.

Autor: Avaz.ba