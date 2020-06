Dr. Jurić: Mladi ljudi su previše opušteni, vjeruju da virus ne postoji i dovode sebe u opasnost

Doktorica Andrea Jurić, epidemiologinja Federalnog zavoda za javno zdravstvo koja je odigrala jednu od ključnih uloga kada je Hercegovačko-neretvanski kanton bila žarište zaraze koronaviruom na prostoru Federacije BiH, kazala je da je povećanje broja inficiranih u BiH bilo očekivano.

Podsjetila je na to kako je najavljivala da će nam se dogoditi povećan broj oboljelih nakon otvaranja granica.

– To je bio najveći rizik i to se upravo i dogodilo. Naravno, to nipošto ne znači da granice ne treba otvarati, ali to smo očekivali i očekujemo i dalje. Jer, što granica bude propusnija, to će biti nezgodno pratiti, naročito kada se normalizira zračni promet i kada u nekoliko sati u našu državu dođu turisti iz nekoliko zemalja svijeta. Dakle, teško će biti pratiti svakog od njih i još će ih teže biti izolirati, kazala je Jurić.

Iako je jasno da virulencija, odnosno sposobnost virusa da izazove bolest, opada, te da on slabi, mutira i mijenja se, ipak se trenutno javlja u mnogo blažem obliku i samim tim se lakše širi medu populacijom. No, s druge strane, naglasila je Jurić, više je asimptomatskih slučajeva i to medu mladom populacijom.

– Osobno sam se uvjerila da su stariji građani mnogo savjesniji od mladih. Mladi vjeruju u teorije zavjere i da korona-virus ne postoji. Previše su sigurni u sebe, misle da se oni ne mogu zaraziti i kao takvi teže poštuju mjere i lakše sebe dovode u rizik, pojasnila je Jurić. Poručila je da se moramo naučiti živjeti s koronavirusom jer, kako je istaknula, ne postoje naznake da će ova situacija uskoro stati.

– Očekujemo mirnija razdoblja, ispresijecana skokovima oboljelih, kako zbog dolazaka turista tako i povratka naših građana iz država u kojima žive. Međutim, život ne smije stati, gospodarstvo ne smije stati i koliko ini budemo odgovorniji prema sebi i drugima, to ćemo imati manjih restrikcija, poručila je dr. Jurić javlja Bljesak.

Autor: Osobodjenje.ba