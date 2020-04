Donesena odluka: Omogućeno kretanje starijima od 65 i mlađima od 18 godina

Član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez kazao je na današnjoj konferenciji za medije da je Federalni štab civilne zaštite na današnjoj sjednici ublažio mjere zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina i mlađima od 18 godina.

– Prema toj odredbi, osobe starije od 65 godina, imale bi mogućnost ponedjeljkom, srijedom i petkom da izađu, da borave vani od 9 do 13 sati, dok bi mlađi od 18 godina to pravo ostvarivali utorkom, četvrtkom i subotom u periodu od 14 do 20 sati – izjavio je Čerkez.

Čerkez je istaknuo da su mjere popuštene u skladu s epidemiološkom situacijom, koja će se nastaviti pratiti i koje bi se mogle i unaprijediti.

– Iz ovih mjera su svakako izuzete osobe koje idu po zdravstvenu skrb, izuzete su osobe koje imaju djecu sa problemima u razvoju. Na neki način je i to ispoštovano. Veoma je bitno da će osobe koje borave u staračkim domovima, imati mogućnost u ovom vremenu da borave ispred svoje institucije u okvirima te iste institucije – pojasnio je Čerkez.

Na prostoru FBiH u protekla 24 sata testirano je 798 uzoraka, a samo dvije osobe su pozitivne na koronavirus.

– Ovo je sigurno ohrabrujući podatak. Opreznosti nikad kraja, ali je ipak ohrabrujući podatak. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti kako bismo nastavili s ublažavanjem mjera, jer nam je svima interes da ljudi počnu voditi normalan život – izjavio je Čerkez.

Najavio je i da će poslije 1. maja popustiti mjere što se tiče trgovina.

Autor: Avaz.ba