Donald Trump izašao iz bolnice (VIDEO)

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je napustio vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona u kojoj se liječio od covida-19, te se helikopterom vratio u Bijelu kuću, koja je četiri tjedna uoči predsjedničkih izbora pogođena zarazom koronavirusom.

Noseći bijelu kiruršku masku, Trump (74) je podignuo palac gore i mahnuo novinarima dok je iz helikoptera išao prema Bijeloj kući, prenosi Hina.

Nakon što se stubištem popeo na južni trijem Bijele kuće, skinuo je masku te pozirao za fotografiranje i snimanje, također uz podizanje palčeva i mahanje.

Ranije, dok je napuštao vojnu bolnicu, na novinarsko pitanje o tome koliko je ljudi u Bijeloj kući zaraženo koronavirusom odgovorio je:”Puno vam hvala.”

Trump je u petak objavio da je zaražen koronavirusom te je kasnije toga dana prebačen u vojnu bolnicu Walter Reed kod Washingtona, dok je danas najavio da će u 18,30 sati po lokalnom vremenu napustiti bolnicu, pri čemu je građanima poručio i da se ne boje covida-19.

“U 18,30 sati izlazim iz sjajne bolnice Walter Reed. Osjećam se jako dobro! Ne bojte se covida-19. Ne dopustite da vam upravlja životom. Pod Trumpovom administracijom razvili smo odlične lijekove i stekli odlična znanja. Osjećam se bolje nego prije 20 godina”, napisao je Trump na Twitteru.

Inače, osim Trumpa, koronavirus je zahvatio i njegovu suprugu Melaniju, bliske savjetnice Hope Hicks i nekoliko drugih članova njegove ekipe, kao i glasnogovornicu Kayleigh McEnany.

Kako je Trumpov medicinski tim rekao novinarima ispred bolnice, američki predsjednik u posljednjih više od 72 sata nije imao temperaturu, a razina kisika u organizmu mu je normalna.

Međutim, liječnici su odbili odgovarati na pitanja o bilo kakvim posljedicama koju bi bolest mogla imati na Trumpova pluća, ili pak otkriti kada je posljednji put bio negativan na koronavirus.

Iz tima su otkrili da je američki predsjednik posljednjih dana dva puta dobio dodatni kisik.

Bolest covid-19 usmrtila je više od milijun ljudi širom svijeta, a više od 209 tisuća samo u SAD-u, što je ujedno i najveći broj smrtnih slučajeva u bilo kojoj zemlji.

