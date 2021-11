Dok rudari protestuju na ulici, Fadil s Bakirom šeta po dijaspori i traži glasove za SDA

Ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine stotine rudara protestuje usljed nezadovoljstva uslovima u kojima rade, te zbog nezadovoljstva pravilnicima o platama i radnom učinku.

Fadilove dijasporeske bajke

Ipak, sve to izgleda da previše ne brine premijera Federacije BiH Fadila Novalića, s kojim su rudari danas zahtijevali da razgovaraju, ali on nije tu.

Dok rudari protestuju i traže svoja prava, premijer Fadil Novalić nalazi se na stranačkoj turneji s predsjednikom svoje stranke Bakirom Izetbegovićem, gdje po dijaspori lobira za glasove za SDA.

Upravo jučer, Novalić je imao hvalospjeve na račun ekonomije Federacije BiH, dajući samom sebi zasluge za to.

– I kad gledate zaduženost, mi smo manje zaduženi od prosječne evropske zemlje. Evropska unija toleriše zaduženost do 60 posto bruto društvenog proizvoda, a mi smo zaduženi 27 posto. Jedna smo izrazito zdrava ekonomija, no do vas dolaze druge informacije. Ta zdrava ekonomija je osnov našeg održavanja. Znači, naši neprijatelji upravo napadaju zdravu Vladu FBiH, pa već znate i mene, bespotrebno, da bi slomili taj dio – govorio je Novalić.

Teško da bi se rudari koji danas na ulici traže svoja prava mogli složiti s njegovim mišljenjem. Elem, premijer Federacije ima prioritete, pa dok rudari protestuju i traže svoja prava, dok zemljom vlada ekonomska kriza, a inflacija hara, kao i pandemija, on šeta po dijaspori i priča bajke iz SDA-ove kuhinje.

Džindić se pokušao obratiti

Nakratko je ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić izašao u masu, međutim nije se dugo zadržao s obzirom na to da mu rudari nisu dozvolili da se obrati.

Rudari traže stavljanje van snage pravilnika o radu i radnom učinku u Rudniku uglja Kreka, ostavku direktora Elektroprivrede BiH i direktora rudnika uglja, koji su u sastavu ovih preduzeća, uvezivanje radnog staža radnicima, utvrđivanje minimalne plate od 1.000 KM i drugo.

Autor: Avaz.ba