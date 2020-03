Dok ostali gomilaju hranu, Amerikanci u panici zbog korone rade nešto drugo

Prazne police u trgovinama i ljudi s prepunim kolicima toaletnog papira više nisu novost ni u jednom dijelu svijeta, ali Amerikanci su otišli korak dalje.

Ekipa na Twitteru dijeli slike snimljene u njihovim gradovima koje pokazuju goleme redove ispred trgovina s oružjem. (Američki zakoni omogućuju vrlo jednostavan proces kupovanja oružja.)

“Mislio sam da su veliki redovi ispred trgovina s namirnicama…. Dobro jutro, Los Angeles”

“Trgovina oružjem u mom kvartu ima red dug kao i supermarket”

“Ovo se jučer dogodilo u trgovini sportskom opremom, a u odjelu s oružjem nikad do sad nije bilo redova”

“Red ispred trgovine s oružjem. Zastrašujuće”

“Red u trgovini oružjem u Houstonu i polica sa streljivom.”

“Veliki redovi za pištolje i rasprodana municija”

“Ova trgovina je rasprodala streljivo. Drago mi je što znam da je sve u redu u glavi”

“Ovo je bio red za oružje i municiju u Las Vegasu. Jedan mi je zaposlenik rekao da je ovo ništa u usporedbi s jučerašnjim danom. Ne vidi se kraj reda” (Autor: Index.hr)

If you thought the lines at the grocery store are long… good morning from Los Angeles 🌴 pic.twitter.com/NudGqwW4I2 — CJ Johnson (@cjjohnsonjr) March 14, 2020

Your Tweet was quoted in an article by @BuzzFeed https://t.co/u9z8LSKUfQ — Recite Social (@ReciteSocial) March 16, 2020