Dodikova inicijativa populistička i neće biti tema na sjednici

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ocijenio je inicijativu Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina premjesti sjedište svoje ambasade u Izraelu kao politikantsku i populističku, s ciljem da se nakon sporazuma Srbije i Kosova i naša zemlja na bilo koji način poveže s tim procesom.



– To naravno neće biti moguće, niti će to uopće biti tema na sjednici Predsjedništva BiH, izjavio je Džaferović za Fenu.



Naglasio je BiH ima dobre diplomatske odnose i sa državom Izrael i sa državom Palestinom, uz puno razumijevanje činjenice da naša zemlja poštuje međunarodno-pravne akte i rezolucije Ujedinjenjih nacija.



– Ukoliko Dodik zaista želi da sa SAD-om, kao jednim od strateških partnera BiH, popravlja odnose i poštuje njihove interese, onda prije svega treba da bezrezervno poštuje Dejtonski sporazum, a ne da svako malo prijeti teritorijalnom integritetu BiH, zbog čega se našao i na crnoj listi SAD, istaknuo je Džaferović.



Dodik bi, kako je naglasio Džaferović, trebalo da prestane sa blokadama rada institucija, poštuje presude međunarodnih sudova, uključujući i one koje se odnose na genocid nad Bošnjacima, te da poštuje vladavinu prava i podrži NATO put BiH.



– Na kraju, neka ne vrijeđa ambasadore prijateljskih SAD, kao što je to radio ranije, i neka podrži bilateralne sporazume koje BiH treba da zaključi sa SAD ili agencijama iz SAD u borbi protiv terorizma, a ne da protiv njih pokreće vitalni entitetski inetres, zaključio je Džaferović.

Autor: Fena