Dodika uzdrmala Palmerova poruka, pa mu odgovorio: Okanite se prijetnji i zastrašivanja

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je reakcija zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Euroaziju Matthewa Palmera odraz kontinuiteta američke politike u BiH, koja prijetnjama Srbima i otvorenom podrškom Bošnjacima misli da može da riješi problem u BiH.

“Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do danas kažnjeno je, smijenjeno, utamničeno i disciplinovano više stotina Srba, i kao što vidite problem nije nestao. Nisu nestali ni Srbi ni Republika Srpska, kako su neki priželjkivali, niti je nestala naša potreba da živimo kao sav normalan svijet”, rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše izjave Palmera.

“Umjesto da su energiju i volju utrošili za traženje rješenja za sve, a ne samo za Bošnjake, službenici američke administracije su 25 godina prijetili Srbima i zastrašivali ih, bez obzira kojoj političkoj garnituri su pripadali. Srbi u Republici Srpskoj su navikli na batine i njih to više ne boli, dobro bi bilo da to shvate svi i promjene pristup problemu. Mi ne tražimo ništa što nam ne pripada po Dejtonskom sporazumu i ne želimo ništa što je na štetu drugih u BiH”, istakao je Dodik.

On je rekao da će Republika Srpska nastaviti da se u miru, svim pravnim i političkim sredstvima, bori za svoja Ustavom zagarantovana prava, bez obzira šta o tome govore pojedini međunarodni zvaničnici.

“Pozivamo ih još jednom da napuste slijepu podršku bošnjačkim političkim ciljevima, da se okanu prijetnji i zastrašivanja, da konačno zauzmu objektivan pristup i suoče se sa dubinom problema u BiH, kome su, svjesno ili nesvjesno, i sami kumovali. I da ozbiljno shvate da mi odavde nećemo otići, niti ćemo kome dati svoj grunt”, poručio je Dodik.

Podsjetimo, Palmer je izjavio da Dodikove prijetnje da će kriza u Bosni Hercegovini nestati kada BiH nestane shvata veoma ozbiljno.

“Svakako, to je prijetnja blokadom institucija na državnom nivou, prijetnja spriječavanjem funkcionalnosti bh. institucija i onemogućavanje ovim institucijama da posluže svojoj svrsi i ispune obećanje građanima BiH da će njihova vlada služiti njihovim interesima. To je prijetnja koju trebamo shvatiti veoma ozbiljno. Gospodin Dodik se i ranije ponašao na način koji je nedosljedan i nespojiv sa Dejtonskim sporazumom i on je zbog toga bio predmet američkih sankcija. Svako ko se pridruži anti-dejtonskim stavovima rizikuje da se pokrene takav odgovor Sjedinjenih Država”, kazao je Palmer.

Autor: Fokus.ba