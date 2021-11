Dodik zaprijetio da će u Njemačkoj tužiti Christiana Schmidta

U Banjoj Luci član Predsjedništva BiH Milorad Dodik održao je pres konferenciju u cilju komentiranja izvještaja Christiana Schmidta i konferencije koja se održala u UN-u.

“RS insistira da i drugi u BiH poštuje Dejtonski sporazum, Aneks 4, Ustav, onako kako je napisano bez slobodnih tumačenja koji su doveli Bsonu i Hercegovinu u ćorsokak. Naše pozivanje na Ustavni poredak nije nikakvo razvlašćivanje Bosne i Hercegovine, nego upravo jačenje njenog Ustavnog patriotizma koji bi trebao da produži BiH, sastavljeno je od dva entiteta i tri suverena naroda”, ističe Dodik.

Nijedan akt visokog predstavnika u prošlosti koji je iza sebe imao nametanje zakona nije legitiman, tvrdi Dodik i naglašava “da RS u nastojanju da učini BiH transparentnijom, uspješnijom, stabilnijom, pokušava da ispravi zloupotrebe koje su se mogle vidjeti u prošlosti, jer je izgubljena nada da će to učiniti neko u sarajevu, pogotovo ne neko u međunarodnoj zajednici”.

Istakao je kako će njegovo ponašanje i ponašanje RS biti samo u skladu sa Ustavom i preko NSRS.

U obraćanju je naglasio da ne priznaje Christiana Schmidta i da će ga u Njemačkoj tužiti “Neka sebi pravi izlaznu strategiju”.

“Naučili smo juče da BiH nema visokog predstavnika. Ta ličnost je samozvana, nema ništa iza čega bi se pozvao, osim volonterističke volje nekoliko zemalja. Biće zanimljivo gledati kako će se ponašati gospodin Schmidt, ali ću mu reći da svaka njegova akcija od juče podrazumijeva da će RS naći mehanizme da ga u njegovoj zemlji tuži za kršenje međunarodnog prava”, rekao je Dodik.

On je naglasio da visoki prestavnik nije prepoznat u rezoluciji UN, pa ne može biti prepoznat ni ovdje.

“Čudi me da je čovjek iza koga stoji uspješna karijera, koju ja poštujem, sebi mogao dopustiti ovakvu blamažu. Naravno da on ne sluša što ja govorim, to je njegov problem, mislim da treba da me sluša. Imam važnu poruku za njega da već od juče pravi sebi izlaznu strategiju, da se vrati u miran život. Ako nastavi dalje biće sve više oklevetan i uzvrgnut odgovornosti za kršenje međunarodnog prava. Čini mi se da su se veliki dogovorili kako će eliminisati visokog predstavika. Samo oni koji su ostrašćeni i ovima u Sarajevu to nije jasno”, rekao je Dodik.

On je naglasio da RS nije pobijedila u Vijeću sigurnosti UN, nego da je zadovoljna što je na tom mjestu pobijedila istina. Atmosferu u Sarajevu je uporedio sa onom na sahrani.

“Nećemo odustati od naših Ustavnih prava i da BiH bude izraz entiteta i tri konstitutivna naroda”, naglasio je Dodik.

Kompletno obraćanje Dodika, možete poslušati u videu u nastavku:

Autor: Radiosarajevo.ba