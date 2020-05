Dodik: Vlada RS će sutra tužiti guvernera Centralne banke BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će Vlada Republike Srpske (RS) već sutra donijeti odluku da tuži guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, jer nisu raspoređene sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

– Želim da obavijestim javnost da je Republici Srpskoj već stigla na naplatu prva rata kamata na osnovu odobrenog kredita, a ta sredstva još nismo dobili. Zato će Vlada već sutra donijeti odluku da tuži guvernera Centralne banke koji osporava realizaciju – ustvrdio je Dodik danas u izjavi novinarima u Foči.

Kazao je da će SNSD podržati sve aktivnosti u Vijeću ministara BiH kako bi se odobrila sredstava da se lokalni izbori održe.

– Čim ta odluka dođe od ovlaštenih predlagača, naši članovi Vijeća ministara će tu odluku podržati, ali je očigledno da nema saglasnosti, kao što nema saglasnosti ni oko ove famozne priče u vezi sa raspodjelom sredstava MMF-a, koja već pravi značajne probleme – kazao je on nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a s načelnicima iz Izborne jednice devet.

Kazao je i da njegova stranka spremna za izbore i da nemaju nijedan problem za njihovo održavanje, te da je sve do, kako je ustvrdio, “nelegitimno izabrane Centralne izborne komisije BiH”.

– Zastoji nisu do SNSD-a nego do nelegalnog, nelegitimnog izbora Centralne izborne komisije i ukoliko ta komisija ostane, onda to pretenduje da izbori budu nelegalni – dodao je lider SNSD-a.

