Dodik: Visoki predstavnik dužan da dostavi izvještaj

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da visoki predstavnik ima obavezu da dostavi izvještaj o svom radu Srbiji, kao potpisnici Dejtonskog sporazuma, jer bi u slučaju da to odbije, prekršio ovaj sporazum i međunarodno pravo.

– U skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, visoki predstavnik je dužan da podnese izvještaj Savjetu bezbjednosti UN, SAD, Rusiji, EU, stranama u sporazumu i svim drugim zainteresovanim zemljama. Mi smo tražili od /Valentina/ Incka da podnese izvještaj i on je rekao da neće, čime krši Aneks 10 – rekao je Dodik u emisiji Telering.

On je istakao da visoki predstavnik odbija da dostavi izvještaj Republici Srpskoj jer je izvjesno da bi Srpska to odbacila, čime bi se potvrdilo da je kršio međunarodno pravo.

Dodik je rekao i da PIK pokušajem imenovanja Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika uporno pokušava da prigrabi ono što mu ne pripada, jer nigdje u Dejtonu ne piše da ima pravo na to. Dodaje da visoki predstavnik mora da bude imenovan u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti, odnosno, kako se kaže u Aneksu 10, relevantnom rezolucijom Savjeta bezbjednosti mora biti potvrđen.

– Mi realno ne možemo da spriječimo dolazak visokog predstavnika pod uslovom da on bude legitimno izabran, odnosno onako kako je to predviđeno, samo relevatnom Rezolucijom SB UN, jer svaka druga procedura dovodi nelegalnog i nelegitimnog čovjeka sa kojim mi nemamo ni razloga ni potrebe da sarađujemo. Ono na šta mi upozoravamo je da se nama pokušava to nametnuti bez izbora – istakao je Dodik.

Govoreći o današnjem sastanaku zvaničnika Republike Srpske i predstavnika parlamentarnih stranaka iz RS sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je rekao da je to jedan od sastanaka koji se dešavaju u kontinuitetu, a za koji je direktan povod bilo sporno imenovanje viskog predstavnika.

Dodik je rekao da je tema tih razgovora stanje u Republici Srpskoj, da je njihovo održavanje legitimno i legalno i da niko ne treba da brine jer se u Beogradu ne dogovaraju nikakve zavjere.

On je naglasio da bi, da je do Republike Srpske i njenih institucija, BiH funkcionisala na principima onoga što stoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Smatra da je strateška greška međunarodnog faktora to što je dozvolio da se percipira kao zagovornik bošnjačke strane.

Dodik je ponovio da je BiH za njega mehanizam koji blokira. Sastanke u Sarajevu smatra iluzornim, jer nakon njih, kaže, ne prolaze ni one ideje koje su označene kao dobre, zbog čega smatra da je ideja o mirnom razlazu najbolja opcija.

– BiH je napravljena tako da Srbi biraju svoje, Hrvati svoje i Bošnjaci svoje predstavnike. BiH nema nijednog funkcionera koji je biran na prostoru BiH. Mi izaberemo člana Predsjedništva, Hrvati svog, a Bošnjaci svog, odnosno u stvarnosti Bošnjaci biraju dva… Ovo je sastavljena zemlja, kako je sastavljena tako će se i rastaviti – istakao je on.

Dodik je istakao da se Republika Srpska pokazala veoma uspješnom zajednicom, uprkos teškim okolnostima.

– Rezultati Republike Srpske su vidljivi i oni doprinose prevazilaženju kriza poput ove izazvane pandemijom virusa korona – rekao je on.

Dodik je podsjetio da Republika Srpska u prošloj godini, nakon Srbije, zabilježila najmanji pad BDP-a u regionu, dok u prvih pet mjeseci ove godine bilježi rast od dva odsto. Dodao je da je rasla naplata indirektnih poreza za 262 miliona KM, ali i pokrivenost uvoza izvozom koja je sada na 82 odsto, što su preduslovi koji su doveli do rasta plata.

Autor: RTRS