Dodik: Visoki predstavnici će sahraniti BiH

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će visoki predstavnici sahraniti BiH, te da je posljednji izvještaj Valentina Incka Savjetu bezbjednosti potpuno suprotan čak i onome što traži Evropska unija.

“EU u svojih 14 preporuka za BiH traži da se riješi pitanje stranih sudija i reguliše pitanje OHR-a, dok Incko u svom izvještaju insistira na tome da ostanu sudije Ustavnog suda i OHR, kako bi on mogao da nastavi da prima svojih 24.000 KM, koje neopravdano dobija iz fondova zemalja koje finansiraju OHR, a onda pripisuju da je to pomoć građanima BiH”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.



Dodik je rekao da će Incko danas još jednom lagati u Savjetu bezbjednosti.



“On je inače ogrezao u prevari i laži oko stanja u BiH. To je čovjek koji prima 24.000 eura mjesečno platu da bi lagao Savjetu bezbjednosti i ništa drugo i ne radi”, tvrdi Dodik.



Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da Incko pokušava da objasni i opravda politike nasilja prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i njegovo kršenje.



Dodik smatra da Incko pokušava da i dalje isključivo na Republiku Srpsku i Hrvate u BiH svaljuje krivicu zato što ne ostvaruje politički koncept rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH koji su masovno vršili njegovi prethodnici i on.



On je naveo da je Incko u Savjetu bezbjednosti u funkciji isključivo Bošnjaka koji sastavljaju taj izvještaj.



“Najveći broj tvrdnji iz ranijih izvještaja izneseni su u medijima koji se štampaju u Sarajevu i u funkciji su isključivo održavanja jedne iluzije o funkcionalnoj BiH, koju oni vide samo i isključivo kao centralizaciju. Nikada nisu pokušali da naprave BiH funkcionalnom na bazi onoga što piše u Dejtonu, nego su to masovno kršili i napravili jednu nemoguću situaciju”, rekao je Dodik.



On je naveo da Incko ide za tim da opravda neke ranije politike umjesto da se jasno kaže da su oni kreirali i finansirali pravosuđe za koje danas tvrde da ništa ne valja.



“Prije nekoliko dana ambasador Evropske komisije je rekao da ne dobijaju ono zašto daju pare. Kako je moguće da oni finansiraju pravosuđe i traže nešto da dobiju? Šta mi onda radimo, zašto onda naši budžeti daju novac pravosuđu?”, upitao je Dodik.



On je dodao da ista ta međunarodna zajednica sada hoće da se mijenja zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji su oni istrgli iz ustavnog sistema i nametnuli kao antiustavno mjesto u BiH.



“Naravno da nećemo glasati”, poručio je Dodik.



Prema njegovim riječima, sve je to koncepcija koja ide za tim da se u Savjetu bezbjednosti zaokruži i zarobi pokušaj da se kao krivac navede samo Republika Srpska i Milorad Dodik.



“To je prevara. Incko je obični prevarant i zato ga i drže tolike godine zato što vara Savjet bezbjednosti”, dodao je Dodik.

Autor: Vijesti.ba