Dodik: Važno šta će o NATO reći NSRS, a ne opozicija

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je za njega važno šta će o Programu reformi BiH reći Narodna skupština Republike Srpske i javnost, a ne opozicija.

– Opozicija je sve svoje rekla. Tu ništa ne možemo da učinimo. Oni bi i dalje imala isti pristup prema tom dokumentu, bez obzira šta tamo pisalo. Oni više vjeruju Komšiću, pa nek vjeruju i dalje – rekao je Dodik u Banjaluci.



Dodik je naglasio da nije on sam mogao pisati taj dokument, već da je tu i međunarodna zajednica, kao i predstavnici Hrvata i Bošnjaka koji hoće NATO integracije.



– Ono što smo mi uradili jeste da smo uzeli i dobili tu kvalifikaciju da se ne prejudicira članstvo, a ne prejudicirati znači staviti sa strane i time možemo biti zadovoljni. Sve zavisi od naše volje i dok mi sjedimo tamo neće biti NATO integracije, a ako dođu Mirko Šarović i Mladen Ivanić, biće NATO integracije – istakao je Dodik.



Dodik je podsjetio da je opozicija imala priliku da nešto učini, ali da ništa nije učinila, a dali su saglasnost da se izabere komisija koja je radila Godišnji nacionalni plan.



– Kada su dobili ANP, skidali su ga sa dnevnog reda, vjerovatno, čekajući povoljnu priliku da ga usvoje. Nikada ga nisu stavili na dnevni red i odbili ga – istakao je Dodik.



On je dodao da je njegova pozicija bila potpuno nezahvalna, jer je u tom pogledu posao bio značajno odmakao.



Dodik je ponovio da je jedna od ključnih konstatacija ta da Program reformi ne prejudicira članstvo u NATO i da se zato taj dokument ne zove ANP.



– NATO je jedna ozbiljna organizacija i kod njih postoje jasne procerdure i nema tu podrazumijevanja. Tu piše, ako hoćete da idete dalje u integracije, treba da dostavite ANP. Mi to ne dostavljamo – napomenuo je Dodik.



U tom kontekstu je podsjetio na izjavu komandanta južnog krila NATO-a koji je Program reformi ocjenio kao neki memorandum o dogovoru i da je precizirao da Dodik ne dozvoljava razgovor o ANP-u.

Autor: Vijesti.ba